La Balona anuncia la desvinculación del lateral Daviti

La Real Balompédica Linense ha certificado este miércoles la salida del club del defensa jerezano David Bonilla Díaz (Daviti), con el que el entrenador, Miguel Rivera, dejó de contar tras el segundo amistoso de pretemportada y con el que la entidad negociaba su marcha desde hace semanas.

El fichaje de Daviti fue anunciado por la Balompédica a comienzos del mes de julio. El lateral llegaba con la vitola de haber sido internacional sub-16 y sub-17, procedente del filial del UCAM de Murcia.

Después de haber participado en el ensayo de preparación, Daviti ya no participó en el amistoso que jugó su equipo en verano, en Los Barrios. Ya entonces este medio advirtió: “Por cierto, entre los que no tomó parte en el encuentro, en principio sin justificación aparente por parte de la Balona estuvo el jerezano Daviti. Ojo porque igual no es una casualidad”.

Después de eso, este periódico constató que la situación se había enquistado: “El cuerpo técnico no está nada satisfecho con Daviti. Por un lado porque no llegó al comienzo de la pretemporada en las condiciones mínimas exigibles para un profesional. Vaya, que lo hizo pasado de peso. Y por otro porque eso está incidiendo en la evolución de su rendimiento. Y los que conocen al entrenador, Miguel Rivera, son conscientes de que esas situaciones le provocan especial repulsa”.

Por si fuese poco el club se aseguró con la llegada de Fran Moreno la presencia de un sustituto de garantías para Connor Ruane en el costado zurdo de la zaga. El malagueño se desenvuelve preferentemente como central, pero la temporada pasada, en el Marbella, ya ocupó en numerosas ocasiones la demarcación de lateral zurdo.

Daviti no se había siquiera desplazado a los últimos partidos de pretemporada y sin ir más lejos el sábado no tomó parte en el entrenamiento previo al comienzo de la competición.

Este miércoles cuatro de septiembre el club ha puesto fin a este contencioso con un breve comunicado, que dice: “La Real Balompédica Linense y David Bonilla Díaz Daviti han acordado la rescisión del contrato del jugador jerezano. El club agradece los servicios prestados y le desea la mayor de las suertes en su futuro”.