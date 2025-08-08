La Balona afronta este sábado en Estepona su cita más exigente de la pretemporada

El once de la Balona en el partido ante el Bruno's Magpies del martes.

La Real Balompédica Linense (Tercera Federación) afronta este sábado su prueba más exigente de la pretemporada con su visita al CD Estepona (Segunda Federación) al Muñoz Pérez a partir de las 20:45. Los que dirige David Sánchez han disputado ya tres partidos de preparación este verano y todos los ha saldado con victoria.

El primero de ellos fue el 25 de julio, solo cuatro días después de pretemporada, y se saldó con victoria por 2-1 ante el Mons Calpe de Gibraltar. Una semana después, los albinegros se midieron al Mijas-Las Lagunas, del grupo IX de Tercera Federación, y se impuso por 0-3. Y el pasado martes se enfrentaron al Bruno’s Magpies de Gibraltar en el campo de fútbol Flores, donde juega el Atlético Zabal, y se llevaron otra victoria, en este caso por 4-2.

Estos primeros envites han servido para que David Sánchez vaya observando a todos los miembros de la plantilla, incluidos los canteranos que se ejercitan con el primer equipo, además de Leo, a prueba desde el comienzo de los entrenamientos. Ya han comenzado a destacar jugadores como Cascajo, que ha visto puerta en los tres partidos, además de Juaniyo, Diego Domínguez, Pedro Morillo o Pepe Rincón.

La cita también podría servir, si el míster lo estima oportuno, para ver en acción a los dos últimos fichajes, los atacantes Álvaro González (procedente del Salamanca UDS) y Diego Domínguez Fernández (Xerez CD), cuyos fichajes anunció la Balona esta semana para reforzar la delantera, para la que la afición venía solicitando incorporaciones en las últimas semanas.

Un rival muy renovado

El CD Estepona que se medirá este sábado a la Balona poco tiene que ver con el que se enfrentó a los linenses la temporada pasada. Cuenta con nuevo técnico, Mikel Llorente, que sustituye en el banquillo a Carlos Cura. Además, tampoco continúan en la plantilla del conjunto costasoleño 16 jugadores de la temporada pasada: David Gil, Álex Carrasco, Mati Castillo, Marchena, César Gómez, Dago, Álvaro Hidalgo, Mariano Ake, Hugo Rodríguez, Fran Callejón, Jorge García, Mirapeix, Keita y Ekhiotz y Biel Escribano, así como la de Eric Gómez, que finaliza su cesión y ha regresado al Real Madrid C.

En el capítulo de renovaciones, siguen vistiendo la camiseta rojilla Liceras, Titi, Candelas, Marín, Caro, Blázquez, Juanan, Pablo Aguilar y Nacho Goma.

El club ha anunciado por el momento 12 altas para reforzar la plantilla: Lolo González (Melilla), Javi Castedo (Águilas), Sandji Barandji (Minera), Eneko Delgado (Tudelano), Álvaro Díaz (Sevilla C), Dani Sancho (Tudelano), David Ballarín (Utebo), Ariel Herrero (Sanse), Joel Ruiz (Júpiter Leonés),Roi Tato (Alondras CF), Asier Tekeira (Numancia) y Ale Contreras (Málaga juvenil).

El de este sábado será el primer amistoso del verano para el Estepona, que comenzó su pretemporada el 29 de julio.