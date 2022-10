Monteagudo: "No estamos desahuciados, aunque pesa mucho llevar ocho jornadas sin ganar"

Alberto Monteagudo, que compareció todavía como entrenador de la Balona tras la derrota ante el Sanse, aseguró que no pensaba en la destitución y mucho menos en la dimisión. "Si puedo y me dejan voy a intentar darle la vuelta a esto porque creo que lo podemos hacer al cien por cien, si no, no perdería el tiempo", dijo antes de que se consumase su despedido.

"Fue un partido bastante controlado, muy intenso, en la primera parte tiramos cinco o seis centros, con buenas jugadas de Koroma, de Connor, un remate de Guti. En la segunda mejoramos, tuvimos la ocasión de Loren y luego sacamos diecisiete centros laterales, pero unos porque no llegaban bien y otros porque no los rematábamos...", dejó en el aire.

Más descontento estaba con el arbitraje. "El gol es una falta clara, me lo dice el delantero de ellos, que no sabe qué están mirando el línea y el árbitro. Nos estamos jugando mucho y no es normal que yo desde el banquillo la vea tan clara y ellos no. Pero es algo que te hace perder el partido, aunque también es verdad que lo pudimos parar antes", manifestó.

"Hubiéramos sumando un punto, que serían cinco e iríamos a Majadahonda a seguir peleando, pero ahora los chavales están muertos, con pérdida de confianza porque sumas una derrota que nunca puedes sufrir", continuó.

"Creo que hicimos un buen partido en el que nos faltó más presencia en el área. Ya nos pasó el domingo pasado en San Fernando, que tiramos quince centros laterales en media hora y no rematamos ni uno, aunque entonces el delantero era Omar, que es más pequeñito, y ahora era Gerard, al que tampoco encontramos. Es una lástima porque tampoco merecimos este castigo", apostilló.

Para Monteagudo solo queda "insistir, seguir trabajando". "En este partido no tuvimos bajones como otras veces, pero necesitamos encontrar el gol. Hay que darle fuerza a los chicos y enseñarles que estamos ahí, que la Liga por abajo no está cara, que hay equipos que pierden todos los domingos como el Ceuta o el Talavera, y otros más poderosos como el Majadahonda, lo tenemos a un puntito, el Celta B y el Pontevedra, que parece que se salían del mapa, están a tres", declaró.

"No estamos desahuciados, aunque pesa mucho llevar ocho jornadas sin ganar, los futbolistas creen. Quedan treinta jornadas. Si Dios quiere y nos levantamos seremos mucho más fuertes que el primer día de Liga por lo que estamos sufriendo", dijo.

El técnico no piensa dimitir. "No he tirado la toalla en mi vida y no con dos mil, si no con diez mil personas en el campo. Estoy muy lejos de mi casa y este es mi trabajo. Respeto un motón a la afición y entiendo su enfado porque el equipo no gana, pero mi objetivo es cambiar esa sensación que tienen hacia mi con resultados. No hay otra manera. El día que vea que los jugadores no creen en mí sí me iré", explicó.

Monteagudo entiende que en su plantilla "hay talento, pero hay que darle forma, posición, táctica y trabajo" y se confesó "jodido, no abatido". "No estamos lejos de ganar", añadió.

El entrenador no se siente "responsable" de que un jugador "no haga falta o vaya en el aire y no la remate", en referencia a la jugada del gol del Sanse, en la que Arturo se va de tres y marca sin que nadie lo frene. "Ya solo faltaba eso. Bastante tiene un entrenador con tener todo el mundo en contra como para que un jugador se quede solo ante el portero y sea culpa suya que la falle. Hay que tener esa mala leche de parar a Arturo. Los equipos de grandes presupuestos tiene jugadores que toman decisiones acertadas y nosotros tenemos jugadores que a veces toman decisiones regulares, pero eso es el fútbol", concluyó.