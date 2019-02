Roger: "El vestuario se merecía un triunfo así"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, mostró su alivio tras el triunfo en el último momento ante el Atlético Malagueño que corta una racha de cinco partidos sin ganar. "El puto fútbol es increíble", dijo. "Hemos vuelto a ser el equipo de la primera vuelta: serio, recio y solidario. Trabajamos mucho y jugamos con diez casi toda la segunda parte. Se nos puso cuesta arriba y parecía que no íbamos a salir de esa tendencia. Hicimos un esfuerzo titánico", defendió.

"Estoy muy contento por el triunfo, el vestuario se merecía algo así. Vinimos a dar otro pasito y salimos reforzados", manifestó. "Ahora viene un mes de ilusión y hemos conseguido empezar con buen pie. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, pese enfrentarnos al colista. Ganar siempre es bueno, pero hacerlo como en esta ocasión, a sabiendas de dónde veníamos, nos viene de escándalo", aseguró.

"En el minuto noventa una jugada a balón parado, que trabajamos mucho durante la semana, nos da el gol", explicó. "En Segunda B se ganan muchos partidos a balón parado y tenemos que darle mucha importancia a esta faceta del juego. Dependíamos de eso porque el partido con diez se nos complicó bastante aunque al final pudimos marcar el segundo. De ellos apenas recuerdo ocasiones, salvo la última que sacó Javi [Montoya] al final", consideró.

"La prioridad era volver a encontrarnos y recuperar la solidez defensiva que nos caracterizó en la primera vuelta. Dependemos mucho de la solidaridad, donde no llega uno está el compañero. Nosotros tenemos que acabar los partidos exhaustos. Por eso somos la Balona", señaló.

"El partido ante el Melilla se afronta de otra forma. Estamos más animados por haber cortado una mala racha. El día ante el Almería B el punto parecía una mierda, pero cortamos esa dinámica", insistió.

Preguntado por el altercado acontecido al final del partido a raíz de su expulsión comentó: "El árbitro me expulsó y me coloqué fuera, detrás de los banquillos. Un empleado del club me dijo que no podía quedarme ahí y que me tenía que ir a la calle. Al final me pude poner con nuestro presidente. Todo quedó en nada, pues fue fruto de la tensión del encuentro. Los dos nos jugábamos mucho, pero lo que pasa en el campo se queda en el campo", afirmó.

Respecto a cómo condicionaron las amonestaciones al juego del equipo dijo: "Si a la media hora te presentas con Pierre y Carrasco con tarjeta amarilla, eso te condiciona. Pero esto fútbol y hay que convivir con esto", declaró.