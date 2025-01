Diego Galiano: "La diferencia estuvo en el acierto de los penaltis, aunque hubo otro que no quiso pitar"

Diego Galiano, el entrenador del Atlético Antoniano, entiende que el acierto, especialmente desde el punto de penalti, marcó "la diferencia" en la victoria que la Real Balompédica Linense se llevó este domingo del Municipal de Lebrija (0-1), en el primer partido de la segunda vuelta del grupo IV de la Segunda Federación.

"Creo que fue un partido con una primera parte competida, en la que no estuvimos al nivel que veníamos mostrando, aún así competido, un poco de ida y vuelta, con muchas ocasiones", comenzó la valoración el que fuera futbolista de la Balona. "La diferencia estuvo en el acierto de los penaltis, ellos lo metieron y nosotros no", continuó Galiano, que afirma que hubo otra pena máxima obviada para los suyos: "Hubo otro penalti que no quiso pitar".

"En la segunda parte creo que el equipo estuvo bien, metió a la Balona en su campo, tuvimos ocasiones para poder empatar, pero no estuvimos acertados. La actitud del equipo tenía que ser lo que mostramos en la segunda parte, en algunos momentos del partido no fuimos nosotros", manifestó Galiano, que no pone pegas a esa segunda mitad: "Acumulamos gente, llegamos, tuvimos un remate solo de Jaime, el balón parado... el fútbol es así, este campo es de detalles y si no los cuidamos, nos puede perjudicar", sentenció.

El técnico del Antoniano justificó los cambios: "Veíamos que estábamos llegando fácil, que no necesitábamos la línea de cuatro y decidimos abrir el campo con carrileros abiertos. Creo que salió bien porque generamos ocasiones aunque no estuvimos acertados", insistió.

El preparador lamentó el fin de la racha de invictos en casa: "Tanto tiempo sin perder y haciendo la segunda parte que hicimos, pero cuando la pelota no quiere entrar, no puedes hacer nada. En la segunda parte no tengo nada que reprochar, a seguir porque todavía queda mucho y tenemos que sumar puntos porque la categoría está apretada", zanjó.