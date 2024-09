Antonio Iriondo: "Estoy convencido de que a la Balona le va a ir bien"

Antonio Iriondo, el entrenador del San Fernando CD, entiende que su conjunto fue "merecedor" del triunfo en el Ciudad de La Línea, donde cree que superaron "a buen equipo". "A mí la Balona me gustó, sobre todo en la primera parte. Estoy convencido de que le va a ir bien", aseguró.

El técnico azulino vio "dos partes muy diferenciadas" del encuentro: "En la primera veía venir el peligro de la Balona porque llegaban por bandas y nos colgaban balones. Creo que lo soluciamos y el equipo controló mejor el juego", relató Iriondo. "Tuvimos ocasiones, no las hicimos en la primera parte y en la segunda sí. Por acercamientos creo que somos merecedores de la victoria".

"Cerramos los disparos con una solidaridad muy grande a la hora de defender", recalcó Iriondo, convencido de que "la Balona va a salir". "Han tenido dos partidos desafortunados, pero a mí me ha gustado sobre todo en la primera parte. Esta racha a veces ocurre al principio, pero creo que estará arriba".

¿Cuáles fueron las claves para Iriondo? "Trabajar muchísimo en defensa, con muchas ayudas, y en ataque ser fieles a nosotros mismos, llegar lo máximo con el control del balón. Creo que lo intentamos todo", afirmó.

El triunfo es el primero para el San Fernando: "Nuestro equipo está en formación, los 20 jugadores son nuevos y no conocían ni al entrenador ni al club", recordó. "No estar contento ahora sería absurdo. Nos hacía falta una victoria y lo conseguimos. Cuando te enfrentas a un equipo que se emplea como se empleó la Balona... me gustaría decir que hicieron un gran partido y estoy convencido de que les va a salir bien. Hoy nosotros igual fuimos muy buenos y era dífícil", reflexionó.

¿Se ve arriba? "No nos planteamos saber lo qué va a pasar en el mes de junio, en nuestra mano está el entrenamiento de mañana, progresar y ganar partidos. Vivo el momento".