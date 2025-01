Lasarte: "Tras el gol, nos entraron las dudas y la Balona tuvo sus opciones para empatar"

La Línea/El entrenador del Almería B, Alberto Lasarte, cree que la victoria de su equipo en La Línea fue "merecida" por lo mostrado en la primera parte, aunque reconoció que la Balona "tuvo opciones de empatar" después del tanto del filial. "Nos entraron las dudas y nos echamos para atrás", aceptó.

"Después de una dura derrota como la que encajamos en Águilas, el equipo se recompuso bien", comenzó Lasarte su comparecencia ante los medios en el Ciudad de La Línea. "Creo que en una primera parte en la que quedamos cero a cero es cuando más superiores fuimos, tuvimos tres ocasiones muy claras. En la segunda, a raíz del gol, nos echamos atrás, nos entraron las dudas y la Balona tuvo opciones para empatar, hay que decirlo. Creo que el resultado fue justo porque hicimos méritos en el primer tiempo, pero también sufrimos al final", resumió.

"En esta liga, las caras cambian de una semana a otra", subrayó Lasarte. "Si la Balona ganaba, nos empataba y ahora estamos a una distancia de seis", puso como ejemplo claro de lo dicho.

El preparador del Almería cree que sorprendieron de salida: "Con las circunstancias del primer equipo y algunas bajas, cambiamos el sistema hace algunas semanas. Sabemos que la Balona es un equipo agresivo, que defiende hacia adelante, y le intetamos generar problemas al espacio y les desconcertamos. No obstante, vi una buena Balona y creo que el equipo ha mejorado bastante con respecto a la primera vuelta. No debe tener problemas para mantener la categoría y puede mirar para arriba, aunque esta categoría ya sabemos como es...", reflexionó.

Lasarte se enorgullece de contar con "un equipo que compite bien". "Creo que alternamos y somos agresivos. En el descanso se lo dije a los chicos, que no podíamos hacer una primera parte así en este estadio y terminar cero a cero. Luego tuvimos el acierto en una jugada un poco extraña, no fue el más bonito de la historia, pero ese olfato hay que tenerlo y Joel siempre está en el sitio. Tras el gol, no estuvimos bien. A veces pasa cuando te adelantas, te entra un poco el miedo a perder el resultado y te echas atrás", recalcó.

¿Cuál fue la clave de la victoria? "El primer objetivo era intentar tener la pelota, aquí no es fácil. Alternar eso con jugar al espacio, atraer al rival y poder amenazar", afirmó. "Me quito el sombrero con los chavales porque disfruto cada semana".