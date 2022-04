De la Barrera: "La expulsión nos ha facilitado las cosas, pero estábamos haciéndolo bien"

"La expulsión ha facilitado las cosas, pero en la primera parte ya hicimos muchas cosas bien. La roja nos ayuda, pero aceleramos cuando tocaba y en la primera ocasión que generamos, la metimos". Así se explicó el técnico del Albacete Balompié, Rubén de la Barrera, en la sala de prensa del Carlos Belmonte a la conclusión del triunfo por 3-0 frente a la Real Balompédica.

“En la primera parte creo que pudimos habernos adelantado en el marcador, pero en la segunda hemos mejorado, hemos acelerado las opciones y hemos aprovechado la inferioridad numérica del rival”, continuó.

Dani González fue clave en el devenir del encuentro. Sobre el canterano explicó Rubén de la Barrera que “arrastraba algunas molestias y quizá no estaba para 90 minutos". "El gol no lo trae la cigüeña y hay que crearlo, pero Dani ha estado en el momento oportuno donde tenía que estar. Todos debemos empujar para ganar los partidos, pero ahora ya solo queda disfrutar lo de hoy y empezar a pensar ya en lo de Alcoy de la semana que viene”, argumentó.

Tras este triunfo, el técnico está pensando en cambiar el sino fuera de casa, donde su equipo no acaba de rendir como debiera. por eso está ya pensando en Alcoy. "Hay que ganar allí, haciendo lo que tenemos claro. Tenemos que dar un paso fuera de casa, el premio es importante y no debemos bloquearnos. En casa ocurre, pero a domicilio no", subrayó.

"Creo que para subir a Segunda vamos a tener que ganar los cinco partidos que quedan. Si jugamos como hoy, estaremos más cerca. Primero Alcoy, tenemos argumentos y me gusta que mis jugadores y yo tengamos ese sentimiento de ir a por los tres puntos. Tenemos que quitarnos los palos de las ruedas. Me gusta porque nos va a preparar para todo", comentó.