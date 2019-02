Roger: "No merecimos perder, el equipo estuvo muy bien"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, mostró su descontento en rueda de prensa tras la derrota sufrida ante el Melilla. "El resultado es muy injusto. Jugamos bien y eso es lo que más me duele", dijo.

"Creo que no nos merecimos irnos sin puntuar. Estoy muy disgustado por el resultado", expresó. "Estuvimos muy bien con y sin balón, generamos más ocasiones de gol que en muchos partidos, pero se nos puso todo de culo. Ellos chutaron tres veces a puerta y marcaron dos goles. Nosotros hicimos de todo pero el balón no quiso entrar", comentó.

"Ellos concedieron errores y no supimos aprovecharlos. Jugamos mejor que el Melilla, pero el fútbol es de áreas y ellos lo dominaron a la perfección. En la segunda parte no crearon una sola jugada de gol, salvo la falta. A nosotros nos faltó lo más importante. Podríamos poner cualquier excusa pero creo que hicimos muy buen partido ante el segundo. Fuimos mejores que ellos", aseguró.

"Los goles del Melilla son errores nuestros aprovechados por la gran calidad individual que tienen. Los detalles te hacen ganar o perder los partidos en esta categoría. Cuando juegas contra un equipo tan bueno y tienes un par de despistes te penaliza. El primer gol lo defendemos mal, y así Héber Pena te mete golazo con su pierna buena. El segundo es un error de niño pequeño. En una saque de banda nos despistamos y luego montan una contra espectacular que acaba en falta", explicó.

"Este es el camino a seguir. No vamos mal encaminados, hay que seguir por ahí porque estuvimos muy bien. Nosotros tenemos que generar muchas más ocasiones para marcar", agregó.

Preguntado sobre unas posibles manos del rival dentro del área que no se señalaron declaró: "A mí también me lo parecieron desde la grada, pero lo que más me duele es que expulsaron a Pirulo. Él se cago en su madre, pero el árbitro se dio por aludido. Es su palabra contra la de él", declaró.