Roger: "Tiramos todo el trabajo por la borda cuando mejor estábamos"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, lamentó en la rueda de prensa la oportunidad perdida tras la derrota "infantil" en Jumilla.

"Perdimos el partido en un minuto", aseguró Roger. "Todo se nos puso mejor imposible, con el Jumilla incómodo en el campo y nosotros por delante en el marcador. Creí que en cualquier momento podíamos meter el segundo y dejar el encuentro sentenciado, pero los dejamos meterse en el partido con un error nuestro. Hicimos una jugada llena de despropósitos cuando mejor estábamos. El penalti es de niño pequeño y en la falta se abre la barrera", explicó.

"Me marcho muy cabreado con el resultado y dos acciones que permitimos. No podemos trabajar durante la semana para que en dos acciones puntuales perdamos el partido, porque el encuentro lo perdimos nosotros. Nos ocurrió algo incomprensible. Completamos la primera vuelta sin cometer ni un sólo error de este tipo y ahora no paramos de hacerlos. En Segunda B los fallos te penalizan mucho", sostuvo.

"Sabíamos que iba a ser un partido feo parta el espectador y teníamos que ser prácticos. El campo no dio para muchas florituras porque estaba irregular, pero nosotros hicimos lo más difícil, que era ponernos por delante. Teníamos que estar muy ordenados para aprovechar cualquier jugada y sentenciar. El error lo hicimos nosotros y los pusimos a ellos por delante", señaló.

"Estamos en una dinámica muy negativa. Antes nos salía todo bien y ahora todo mal. Llevamos cero puntos de los últimos nueve y vamos a intentar cortar esto cuanto antes", sentenció.