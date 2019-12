La Balona viaja a San Fernando el próximo sábado para enfrentarse al titular isleño (18:00) en el estadio de los Juegos Iberoamericanos. Los azulinos serán anfitriones de los albinegros tras cosechar un empate sin goles en el duelo que les ha enfrentado esta jornada al Atlético Sanluqueño en el campo de El Palmar (0-0).

La crónica de Diario de Cádiz cuenta así el desarrollo del choque de rivalidad provincial:

Reparto de puntos en El Palmar en un partido poco vistoso y con pocas ocasiones claras de gol. La primera parte fue muy igualada, sin un claro dominador, y con apenas acercamientos claros sobre las áreas rivales. En los segundos 45 minutos el San Fernando dio un paso hacia delante y puso a prueba a un Isma Gil muy concentrado. El punto satisface a los dos equipos. Los de Abel Gómez se mantienen fuera de las posiciones de descenso a la Tercera División, mientras que los de Tito García Sanjuán pierden una posición en la tabla (sextos) pero siguen muy cerca de los puestos nobles de la clasificación que dan acceso al play-off por el ascenso a la categoría de plata del fútbol español.

La primera mitad comenzó con un ritmo muy lento sobre el campo. Nada que ver con el ambiente en las gradas de un Palmar que tenía una buena representación de aficionados procedentes de San Fernando.En el 5' de juego el portero del Sanluqueño Isma Gil dio el susto con una posible lesión que finalmentequedó en nada y le permitió continuar sobre el césped.

El primer acercamiento del partido llegó en el 10', cunado Lolo Guerrero cedió el balón a su portero Rubén Gálvez, pero el pase se quedó muy corto y Darío Guti pudo adelantarse al meta del San Fernando, pero finalmente la acción no acabó entre palos.

El encuentro continuaba siendo muy poco vistoso, con mucho centrocampismo y pocas aproximaciones claras sobre las porterías rivales. En el 24', lo intentaron los locales con un centro de Navas que Darío Guti remató desviado de la meta rival. Tan solo un minuto después Pedro Ríos disparó desde lejos pero Isma Gil envió el balón a córner sin muchas complicaciones.

Los dos equipos llegaban con facilidad al área rival pero sin generar peligro a dos porterías que permanecían muy tranquilos sobre el césped de El Palmar. En el 35' tuvo lugar una buena jugada de David Segura que puso el balón a un Nando Quesada que estaba en buena posición de remate, pero un defensa del San Fernando despejó en el momento ideal. En el córner de esta misma jugada, Abenza de cabeza remató con mucho peligro por encima del travesaño de la portería visitante.

En el 37´ los visitantes celebraron un gol de Pedro Ríos que marcó a placer pero en posición del jugador estaba en fuera de juego. Nada más que llevarse a la boca a lo largo de unos primeros 45 minutos en los que los dos equipos estuvieron más pendientes de no encajar gol que de buscar con ferocidad la portería rival.

El paso por los vestuarios sentó bien al equipo de Tito García Sanjuán que salió decidido a marcar un tanto tempranero que encarara los tres puntos en favor del San Fernando. En el 48', Hugo Rodríguez realizó una gran jugada individual que culminó con un disparo con el que puso a prueba a Isma Gil, que de nuevo estaba muy bien colocado para hacerse con el esférico.

La primera ocasión de los de Abel Gómez en la segunda parte llegó en el 53', cuando Nando Quesada realizó un disparo muy potente que obligó a Rubén Gálvez a lucirse. Poco tardó en responder el San Fernando que, de nuevo en las botas de Hugo, tuvo una buena oportunidad, pero el atacante falló en el mano a mano contra Isma.

De nuevo el partido entró en una fase desidia en la que ninguno de los dos equipos daba un paso hacia adelante en busca de los tres puntos. Las ocasiones brillaban por su ausencia y la sucesión de cambios por unos y otros provocaba que fuera muy difícil poner ritmo en el juego.

La última ocasión del partido llegó a falta de diez minutos para el final del tiempo reglamentario. David Toro, ex jugador del Sanluqueño, buscó la escuadra de la portería local con una falta directa que por pocos centímetros no acabó en gol. Los minutos finales del partido fueron de mucho balón largo y pocas complicaciones hasta que llegó el pitido del final de un choque que no quedara marcado para la historia de ninguno de los dos equipos.

En la próxima jornada de liga, el San Fernando recibirá en su feudo a la Balona (el sábado a las 18:00 horas), un equipo que se encuentra en la zona media de la clasificación. El Atlético Sanluqueño, por su parte, se las verá con el Talavera de la Reina, un rival directo en la lucha por la permanencia en la categoría de bronce del fútbol español.