Nacho Castro: "La Balona no ha hecho nada del otro mundo para llevarse el empate"

El entrenador del San Fernando, Nacho Castro, no pudo disimular su monumental enfado, principalmente por la segunda parte que ofreció su equipo ante la Balona, de la que dijo que no había hecho "nada del otro mundo" para llevarse el empate. “Hemos estado bien en la primera mitad y fue justo el irse a la caseta por delante en el marcador, pero en la segunda parte no hemos estado al mismo nivel y eso, en esta categoría, se paga con la pérdida de dos puntos", dijo.

"Por ello, tengo la sensación de haber dejado escapar la victoria y me voy a casa con un cabreo monumental. Esta es una categoría muy complicada y hay que estar al cien por cien durante todo el partido porque los equipos te hacen pagar el bajar la guardia", continuó.

"La Balona ha sabido aprovechar, prácticamente, la única oportunidad clara que ha tenido en la segunda parte y todo el esfuerzo que hemos realizado en la primera no ha tenido la recompensa esperada. De todas maneras, creo que hemos aprendido cosas y que poco a poco vamos buscando lo que queremos y ha habido fases del partido, sobre todo en la primera mitad, donde hemos estado acertado, jugando bien el balón y sabiendo defender atacando. Habrá que seguir trabajando para pulir los defectos y para seguir creciendo como equipo porque esto es un camino largo y duro, pero hoy, vuelvo a insistir, me voy con un enorme cabreo”, concluyó.