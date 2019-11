El entrenador de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, mostró este domingo su euforia tras el triunfo ante el CD Badajoz (1-0). Lo primero que hizo fue agradecer el esfuerzo a sus futbolistas: "Los felicito por su trabajo y compromiso desde el primer día, nadie se lo merece más que ellos. Al final el fútbol son resultados, pero hemos recibido hostias por todos lados y muchas de ellas injustas. Así que felicidades".

El técnico catalán se manifestó contento por un trabajo bien hecho, pero lanzó una especie de aviso a navegantes. "Lo dije en la previa y lo vuelvo a repetir: la del Badajoz es una de las dos mejores plantillas del grupo junto a la del Cartagena. Hemos estado bien tras el gol y la única cosa es que aún no sé cómo no han entrado otros dos. Pudimos tener una noche plácida, pero como somos La Recia y va en nuestro ADN pues toca sufrir hasta el final. Tres puntos muy merecidos y nos saben a gloria. Hace una semana éramos todos una puta mierda y ahora somos todos muy buenos, pero es que esto es muy largo y las notas se ponen a final de curso. Un poco de tranquilidad nos vendría a todos muy bien".

Roger recordó que "el Badajoz no se cortó un pelo y nos puso hasta cuatro delanteros". El preparador recordó la dureza de la categoría: "Esto es muy exigente, cualquiera puede ganar a cualquiera". Añadió que Pito Camacho está al 70% y que, si juega, es porque su calidad puede permitirle "enchufarla" en cualquier momento pero que no está para un partido completo.

"A mí el presidente nunca me dijo que tengo cuatro partidos, sí hemos hablado que, pese a las lesiones y bajas, hay que llegar a Navidad lo mejor posible porque este mes que tenemos por delante es muy importante. Estamos compitiendo bien todos los partidos. Miro al banquillo y tengo a niños del filial y no puedo sacarlos porque los perjudico. Todo tiene su proceso. Curramos mucho para confeccionar una gran plantilla y no he podido disfrutarla aún. Pido un poco de respeto a nuestro trabajo", finalizó el entrenador.