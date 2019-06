Álvaro Quirós: "Intentaré no salirme del tiesto"

Álvaro Quirós se muestra cauto. Ha vivido muchos desencantos en los últimos tiempos que le han endurecido. Pero dos vueltas bajo par en Valderrama y un corte superado después del tercer puesto en Alemania son suficientes argumentos para esbozar una sonrisa mientra camina con sus hijos de la mano. “El resultado es positivo y el trabajo mejor todavía”, dice sin poder ocultar un rastro de satisfacción. El objetivo está claro: “Voy a intentar no salirme del tiesto”.

El guadiareño, empero, le hace reproches a su vuelta de 68 golpes. “He tenido dos o tres errores no forzados, por ejemplo el bogey del hoyo cuatro, que mentalmente cargan mucho, porque sé que en Valderrama no voy a hacer seis o siete birdies”.

“Aquí los márgenes son muy pequeños, un golpe casi bueno se convierte en una oportunidad de bogey y a un golpe decente no le sacas rendimiento”, recalca. “Sesenta y ocho es una buena vuelta, hemos tenido la suerte de jugar casi todo el tiempo sin viento”m dice en referencia a los que iniciaron la segunda vuelta en horario matinal.

“Con independencia del resultado, para mí es un logro haber hecho otro corte consecutivo, es lo que estoy buscando, hacer cortes y encontrarme en la línea de no tirar la vuelta cuando las cosas no van bien”, reflexiona en voz alta. “En Alemania y en Dinamarca, tuve una tercera vuelta sin resultado, pero no le perdí la cara al torneo”, recuerda.

“El resultado no siempre es reflejo del trabajo realizado dentro del campo”, entiende el sanroqueño. “Ahora estoy a verlas venir en vez de pensar que no hago resultado. Más bien trato de pensar: estoy jugando bien, ahora no estoy haciendo pocas, pero voy a intentar no salirme del tiesto”