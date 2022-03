Raúl González: "Los árbitros son humanos y a veces se equivocan"

"Si quitamos el resultado, me voy muy contento por todo lo demás". Así se expresó el entrenador del Real Madrid Castilla, Raúl González Blanco, después de que su equipo consiguiera un gol en el minuto 92 que le permitió celebrar un empate en casa ante la Real Balompédica

El técnico no abundó en el gol anulado a Miguel Gutiérrez por un supuesto fuera de juego. "Desde mi posición vi que el línea tardaba bastante en señalarlo y eso me hizo tener algunas dudas, pero luego cuando he visto las imágenes ya no tengo ninguna", manifestó.

Raúl considera que estos fallos arbitrales forman parte de las "circunstancias" del fútbol y son, por tanto, elementos que hay que asumir. "Los árbitros son humanos y a veces se equivocan. Esta vez no nos han ayudado, pero nosotros tenemos que pensar en nuestros errores para corregirlos", dijo

"Sabíamos que iba a ser un partido duro y en realidad, durante diez o quince minutos antes del gol estábamos haciéndolo muy bien. En la segunda parte estoy muy orgulloso de los jugadores, de cómo se han adaptado a unas circunstancias que nos fáciles para conseguir un punto que está bien, porque esta es una carrera muy larga y complicada en la que hay que valorar cada jornada que se suma", subrayó.

Raúl estaba contento de cómo reaccionaron los futbolistas que habitualmente no juegan y tuvieron que hacerlo ante el cúmulo de ausencias por diferentes motivos. "Han demostrado que están preparados. Estoy muy orgulloso de todos los que han participado, porque esta es una competición muy exigente y dura y han respondido como se debe", apostilló.