El Orihuela-Balona se jugará el domingo 21 a las 18:00

El Orihuela Club de Fútbol ha fijado a las 18:00 del domingo 21 del presente mes de abril el arranque del encuentro de la trigésimo segunda jornada del grupo IV de la Segunda Federación que le enfrentará a la Real Balompédica Linense en el Municipal Los Arcos de la localidad oriolana.

La Balona ya sabe los horarios de todos los encuentros de competición regular que le restan hasta el final de la presente andadura. Este último tramo comienzo el domingo (17:00) en el Ciudad de La Línea cuando reciba a El Palo. Una semana más tarde (el 21 del presente mes) se desplazará al campo del actual cuarto clasificado, el Orihuela -el mejor equipo de la segunda vuelta junto al líder Sevilla Atlético- para jugar a las 18:00.

Los horarios de esa antepenúltima jornada del grupo IV son estos:

La Española ya anunció semanas atrás que todos los encuentros en los que haya algo en juego en las dos últimas jornadas se deben disputar los domingos a las 12:00. Si no hay alteración, que no se antoja fácil, los albinegros recibirán al descendido Cartagena B el 28 del presente mes de abril a mediodía y acabarán la competición, con idéntico horario, el cinco de mayo en Lebrija frente al Atlético Antiano del exbalono Diego Galiano.