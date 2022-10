Ayllón: "Al final la balanza cayó para nosotros, pero fue un partido tremendamente igualado"

Luis Ayllón, entrenador de la UD San Sebastián de los Reyes, celebró el acierto de su equipo en una de sus escasas ocasiones en un partido marcado por el equilibrio de fuerzas para llevarse este domingo el triunfo ante la Balona (0-1) en el Municipal de La Línea.

"En la primera parte tuvimos ratos buenos con balón, en las que supimos combinar y encontramos espacios intermedios, quizás con poca profundidad, pero tampoco eran situaciones en las que sufrimos en exceso. Sí hubo dos o tres en las que Koroma buscó ese intervalo entre lateral y central, pero ajustamos bien", explicó el técnico.

"En la segunda nos costó un poco más entrar en el partido. Ellos empujaron más, se echaron hacia adelante y luego hubo un último tramo en el que supimos controlar la situación, aunque ellos estaban llegando con centros laterales. En una transición pudimos hacer el gol y llevarnos el partido", resumió.

Para Ayllón, el choque fue un reflejo de la "mucha igualdad" que hay en la categoría. "Son detalles, a balón parado o en las que tienes un descuido, los que deciden los resultados. Así fue esta vez, ninguno de los dos equipos le perdimos la cara al partido, intentando cada uno con sus recursos llevarnos los tres puntos. Al final la balanza cayó para nosotros, pero fue un partido tremendamente igualado. Nosotros no tuvimos muchas ocasiones pero sí que fuimos muy efectivos en la que tuvimos", manifestó.

El técnico elogió la "calidad y solidaridad" del 9, el capitán del Sanse Arturo: "Pronto verá puerta porque se lo merece y tendrá su recompensa". "Queremos ser un equipo compacto, convencidos de que al final el talento florece", apostilló.

Hacia el rival solo tuvo buenas palabras: "La Balona es un buen equipo que no está teniendo esa pizca de fortuna o de acierto para llevarse los partidos. Tiene un gran entrenador y nosotros tuvimos que adaptarnos a la presencia que tiene como conjunto. Tuvo mucho mérito al igual que su afición, que no paró de estar con su equipo en todo momento a pesar de que la situación no es la mejor".

Ayllón reconoció que una de las claves fue jugar con la necesidad de los albinegros, que llegaban sin conocer la victoria tras siete jornadas de Liga: "Sabíamos que la necesidad la tenían ellos y eso normalmente te lleva a la precipitación, a tener prisa. Esos momentos los gestionamos bien porque veníamos muy concienciados".