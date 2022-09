Celta B: desparpajo y talento al servicio de un proyecto renovado

El Celta B llega este domingo (12:00) al Municipal de La Línea con la vitola de mantenerse invicto fuera de casa y de ser uno de los equipos que despliega un fútbol más desenfadado y atractivo de cuantos componen el grupo I de la Primera Federación. El filial celtiña, que no ha dejado su marco a cero en ninguna de las cinco jornadas disputadas, enlaza dos jornadas sin perder y llega relanzado por el celebrado empate ante el Dépor de la pasada semana. Todo indica que afronta el partido con la Real Balompédica sin bajas.

El Celta pasa por ser uno de los clubes de España que mejor está trabajando con la cantera. De hecho aparece en el puesto 15 del mundo en el ranking del Observarorio CIES. La entidad asume sin tapujos que el objetivo es llevar el filial a Segunda división, aunque sea a medio plazo. Quizás por ello la sexta plaza del pasado curso, en la que ya militó en la entonces Primera RFEF, no satisfizo al consejo de administración y no solo determinó que el entrenador, Onésimo Sánchez, no siguiese en el cargo a pesar de tener un año más de contrato, sino que emprendió una profunda metamorfosis en la plantilla.

El relevo de Onésimo fue Claudio Giráldez, un técnico de 34 años que llega avalado por sus éxitos notables en el conjunto juvenil y que hasta hace una semana era un perfecto desconocido para el gran público. Sin embargo su charla previa al duelo con el Deportivo, en la que hizo hincapié en la relatividad de la presión en el fútbol comparada con la que sufren padres de familia, médicos... se hizo viral, le ha puesto en el escaparate y le ha hecho acreedor a un gran número de apoyos.

El filial celtiña disputó seis amistosos de pretemporada con los filiales de Porto y Sporting de Braga; Compostela, Pontevedra, Coruxo y Arenteiro completada con tres victorias y un empate antes de iniciar la liga regular.

Una vez en competición es curioso, pero ha sumado cuatro de sus cinco puntos (1-1 en Alcorcón y 1-3 en Ceuta) en sus dos desplazamientos, aunque para su hinchada el punto que realmente se valora es precisamente el de hace una semana, cuando empató con el Dépor. La prueba fue la explosión de júbilo compartida al término de la contienda.

Con el objetivo de seguir creciendo la dirección deportiva del Celta de Vigo B acometió una importante reforma en la plantilla con respecto a la temporada pasada. El club realizó incorporaciones como las de Sergio Barcia (Recreativo de Granada), Víctor San Bartolomé (Athlétic B), Javi Domínguez (Talavera), Coke Carrillo (Barcelona Atlétic), Iván López (Rayo Majadahonda), Vicente (Río Ave sub-23) y Pablo Durán (Compostela), amén de los cedidos: Martín Calderón (Cádiz CF, la pasada campaña en el Mirandés) y el meta Christian Joel (Spórting de Gijón, procedente del AEK Larnaca). Además el primer filial ha incorporado a jugadores de la cantera como Darío Germil, Martín Conde o Hugo Sotelo, entre otros.

En este plantel con varios internacionales de categorías inferiores (Iván Losada, Hugo Álvarez) destaca especialmente la figura de Miguel Rodríguez, un banda pontevedrés formado desde sus comienzos en la cantera celeste, que ha vestido la camisola de España sub-19 y que está acaparando todos los elogios.

Un privilegio que debería compartir con Gabri Veiga, pero la realidad es que este jugador ya está en la dinámica del primer equipo. Tanto que la pasada semana a pesar de no haber liga en Primera y de la trascendencia del Celta B-Dépor no fue con el filial, lo que hace pensar que ya ha cerrado su etapa en el mismo.

En una situación intermedia está el central Carlos Domínguez, convocado seis veces por Eduardo Coudet para el primer equipo (con el que debutó de manera testimonial en Girona) y en cuatro oportunidades con el filial, dándose el caso de haberlo hecho en el mismo fin de semana con ambos conjuntos.