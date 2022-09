La Balona contabiliza entre sus 2.251 abonados a canteranos y niños con carnet gratuito

La Real Balompédica Linense ha anunciado en las últimas horas que el número de abonados para la presente temporada se había disparado hasta los 2.251, lo que supondría un repunte notabilísimo con respecto a las campañas precedentes y una inyección económica nada despreciable para la entidad que encabeza Raffaele Pandalone. Pero ni una cosa ni la otra. A la espera de que la campaña de captación finalice el próximo 30 de septiembre, los albinegros cuentan con alrededor de 1.800 carnets de pago, según cálculos facilitados por el propio club. El resto (es decir, unos 450) son los abonos que la entidad ha regalado a los jugadores de los equipos de su cantera, así como a los nacidos entre 2010 y 2019. Un documento que este curso es imprescindible para poder acceder al estadio los días de partido, excepto a los que vieron la luz en los años 2020, 2021 y en el actual.

La directiva explica que esta medida de entregar un abono a cada pequeño que pretenda presenciar los encuentros del equipo de Alberto Monteagudo tienen como finalidad que exista un control del aforo, especialmente reducido esta temporada como consecuencia de las obras de derribo y reconstrucción que se están llevando a cabo en el estadio Municipal.

El club es consciente de que en el día a día de la temporada la presencia de los más pequeños en las gradas -que por supuesto anima a que se produzca- no va a provocar un exceso de aforo, pero si no estuviesen contabilizados ¿qué pasaría en partidos como el del Real Madrid Castilla o el Clásico con el Algeciras? La intención es que esos niños (y canteranos) no se queden fuera del recinto por falta de espacio, en ningún caso, en los partidos de mayor atractivo. Por eso se les considera abonados, con independencia de que el coste de su carnet sea cero.

La noticia deja, por lo tanto, dos aspectos contrapuestos. Por un lado hay más de 400 niños de La Línea que tienen interés en ver cada dos semanas a su Balona incluso en un estadio que ahora mismo no reúne apenas comodidades. Llegar a ese nicho de edad era uno de los objetivos de los dirigentes.

Por otro, a pesar de los esfuerzos que ha realizado la Balompédica, apenas ha logrado colocar 1.800 abonos, que es cierto que es una cifra que mejora la de años anteriores, pero también a un menos precio, con lo que el balance económico es negativo para el club.

Los responsables de la centenaria entidad linense esperan que, a pesar de que los resultados no han acompañado en el comienzo de la segunda temporada en la ahora denominada Primera Federación, la afición dé el paso adelante y esa cifra se eleve.