Achirica: "Habíamos agotado a la afición, que está saturada con tanta irregularidad"

El director deportivo de la Real Balompédica Linense, Alberto Achirica, aseguró este miércoles en rueda de prensa que el conjunto albinegro tomó el martes la decisión de destituir a quien había sido el entrenador d su equipo de Segunda Federación, Baldomero Hermoso Mere porque los albinegros habían “agotado a la afición” y explicó que se decantó por Antonio Fernández como nuevo inquilino del banquillo porque lo considera el hombre idóneo para mejorar “el juego combinativo”.

Achirica expresó su agradecimiento público tanto al propio Mere como al preparador físico, Javi Naves, quienes han dejado de pertenecer al club en las últimas horas. “Todos nos ilusionamos mucho cuando llegó Mere, pero por desgracia probablemente yo no le haya podido dar las herramientas para que triunfase aquí, por lo cual soy igual de responsable que él”, dijo.

“El fútbol es injusto en muchas cosas, pero al final la cuerda siempre se rompe por el mismo sitió”, siguió. “Mere es una persona trabajadora, que ha hecho cosas que no le correspondían solo por el bien del club. Profesionalmente es superior a esto y me duele que se haya tenido que marchar y aunque la afición no estaba contenta con él, se merece un reconocimiento”.

“Mere es un muy buen entrenador que ni ha tenido suerte ni se han dado las circunstancias para que triunfase en la Balona, porque si hubiésemos ganado al Manchego y al Mirandilla no estaríamos en esta situación”, afirmó. “Pero hay una dinámica sobre todo en casa muy mala, hemos agotado a la afición”.

“No tengo problemas en decir que la afición está saturada de esa irregularidad, de esas malas actuaciones en casa, de no entrar en play-off en las cinco oportunidades que hemos tenido”, denunció.

“Por mucho que crea que era necesario, nunca son agradables los cambios de entrenador, pero mucho menos por la persona que es Mere, que ha calado en todas las personas del club, pero la competición no espera y aún tenemos posibilidades de entrar en esa liguilla que tanto deseamos”, sostuvo.

“No conseguimos lo que planteamos a principio de temporada”, afirmó. “Al final nos sentimos muy cómodos con buscar a Aridane, que es un gran futbolista, pero entiendo que tenemos otros registros y eso es lo que hay que buscar ahora”, detalló.

“Cuando cambias de entrenador lo que buscas es encontrar otros registros con los que no contábamos al día de hoy”, explicó Achirica. “Creo que en el apartado combinativo el equipo no se sentía con confianza y creo que Antonio [Fernández Rivadulla] puede cambiar esa forma de jugar, ese registro, porque entendemos que hay jugadores que pueden aportar en ese aspecto y por eso nos decantamos con él”.

“Conocía a Antonio [Fernández Rivadulla] desde hace unos años, cuando estuvo a punto de meterse en play-off y logró la clasificación para la Copa del Rey”, explicó en referencia al nuevo técnico. “Su equipo hacía un juego muy vistoso y varios de sus jugadores dieron el salto a equipos de superior categoría”.