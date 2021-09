Romerito no realiza valoración alguna tras la derrota

El servicio de prensa de la Real Balompédica Linense encabezado -es un decir- por Marc Juliá, no ha proporcionado este viernes valoración alguna de su entrenador, Antonio Ruiz Romerito, después de la derrota cosechada por su equipo a manos del Barcelona B. El club se ha escudado es que “por protocolo médico del FC Barcelona no están permitidas las ruedas de prensa rivales”, como si el preparador de los albinegros no hubiese podido contestar a las preguntas de su propio jefe de prensa en el autocar de regreso al hotel o en esta misma dependencia o no hubiese podido atender a alguno de los medios que siguen al equipo a través del teléfono.

En este caso, la más perjudicada es la afición de La Línea, la que soporta con sus abonos al club, que no puede conocer qué piensa su entrenador de lo sucedido en el Johan Cruyff y qué explicación da al desplome que ha protagonizado su equipo en las dos últimas jornadas, en las que ha recibido seis goles y no ha sumado un solo puntos después de un comienzo liguero más que alentador.

Lo curioso del caso es que la propia Federación comunicó a comienzos de liga a los medios registrados para seguir la competición que cada club tendría la obligación de hacer comparecer a su técnico y a dos jugadores al final de cada partido. El jefe de prensa del FC Barcelona si envió las palabras de Sergi Barjuán tal y como se había comprometido.