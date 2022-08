Óscar Arroyo deja de ser jugador de la Balona

Óscar Arroyo no seguirá en la Real Balompédica Linense. La incorporación del serbio Damjan Gojkov ha provocado que el conjunto de La Línea prescinda de los servicios del lateral diestro, que regresaba a al vestuario del Municipal después de jugar cedido en el Tarazona.

Ha sido el propio futbolista, a través de sus redes sociales, el que ha dado a conocer la decisión, que por otra parte era un secreto a voces durante el amistoso que los de Alberto Monteagudo disputaron en Marbella con el Betis Deportivo y en el que no fue alineado.

“Hoy me despido de vosotros. Gracias por estos años que he podido disfrutar de todos vosotros. A pesar de estar a más de 1.000 kilómetros de casa, me he sentido como si estuviese en ella”, dice Óscar Arroyo en su despedida.

“Quiero dar las gracias al club y a todos sus integrantes por confiar en mí estos años. Siempre me quedaré con el ascenso a Primera RFEF, que es donde el club tiene que estar. Os llevaré siempre en mi corazón. Se va un balono más”, concluye.