Miguel Ángel Espinar es uno de los tres exbalonos (junto a Luis Madrigal y Óscar Martín) que el próximo domingo llega al Municipal de La Línea con la camisola del Talavera. El delantero sevillano admite que tiene “una espinita clavada” porque siente que hubo quien no le reconoció su trabajo en la entidad de La Línea. “Han pasado tres años y ningún delantero centro ha mejorado mi cifra de goles, porque Stoichkov no era un nueve”, desliza. El punta advierte que los toledanos vienen con la intención de lograr un objetivo tan importante como cerrar su permanencia.

“Sin pensar en lo que supone para mí o para otros compañeros a nivel personal, el partido en sí es muy importante para el Talavera”, recalca Espinar. “Hasta que no nos garanticemos la salvación todos los partidos son importantes”

A título individual, Espinar es rotundo: “En mi opinión hice en La Línea muy buena temporada y la prueba es que marqué ocho goles, a pesar de que estuve dos meses lesionado”.

“Tengo la espinita clavada de que cierta gente no supo reconocérmelo pero eso está olvidado y de verdad que le deseo todo lo mejor una vez acabe el partido del domingo, porque nosotros necesitamos mucho esos puntos”, puntualiza.

“Yo creo que hay mucha gente que no es consciente de que tal y como se juega en Segunda B o estás en un equipo de los tops o el gol para un delantero es muy difícil”, reflexiona. “En este grupo hay muchos equipos que se hacen fuertes atrás y normalmente te ves ahí solo, enfrentándote a dos centrales, que generalmente suelen ser bastante experimentados”.

“El mercado del delantero es complicado en Segunda B”, insiste. “Quizás lo que pasa en La Línea es que Copi dejó unos números casi inigualables y la gente inconscientemente compara, pero si yo además del trabajo que aporté en la Balona hubiese hecho veinte goles me hubiesen traspasado”.

“No quiero decir nombres, pero hay compañeros que en privado me dijeron que se habían equivocado prescindiendo de mí, porque había quien se beneficiaba del trabajo que yo hacía”, insiste. “Por poner un ejemplo Juampe sabía rentabilizar de lo que peleaba”.

“Mi experiencia en la categoría me dice que el fútbol que yo represento es necesario en todos los equipos, porque necesitan jugadores como Espinar para poder hacer su juego, pero ésa es mi opinión y habrá otras totalmente diferentes que son igual de respetables”, sostiene.

El ariete regresó a La Línea por primera vez envuelto en la camiseta del San Fernando en un partido jugado bajo una tromba de agua en la que se erigió en el mejor hombre sobre el terreno de juego. “Me acuerdo, sí, hice un partidazo y además ganamos. A ver si lo podemos repetir esta vez”.

Espinar admite que le ha sorprendido la marcha descendente de la Balona en la segunda vuelta después de una primera en la que superó todos los pronósticos. “Tiene muy buen equipo y está respaldado por un proyecto bastante ambicioso, pero también hay que ser sensatos y entender que en este grupo hay equipos con presupuestos muy altos y con los que resulta muy complicado competir en toda una liga porque más tarde o más temprano se impone el fondo de armario, la calidad…”

Con respecto a su equipo advierte: “A pesar de nuestro presupuesto, que es de los más bajos, tenemos muy buenos jugadores, la prueba es que estamos ahí, en mitad de la tabla, hasta el punto de que podemos adelantar a la Balona, aunque lo más importante es conseguir la permanencia”

“Para mí es muy importante que lo logremos, aquí me siento como un jugador de la casa, desde el primer día me acogieron muy bien, llevo dos años jugándolo prácticamente todo y me siento realizado”, finaliza Espinar.