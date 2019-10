La Real Balompédica recibirá este domingo (17:00, en directo por Footters) en el Municipal de La Línea al Marbella FC, en el segundo de los tres compromisos del ciclo ante rivales de envergadura que comenzó la pasada semana con la derrota a manos del Cartagena y tendrá su último capítulo con la visita el próximo día 13 al Recreativo de Huelva. El conjunto costasoleño no es solo uno de los dos invictos del grupo IV de Segunda B (junto al San Fernando) sino que desde que comenzó 2019 -o lo que es lo mismo, desde que tiene el mando el actual entrenador, García Cubillo- solo ha perdido... dos veces.

García Cubillo llegó al Marbella a final de diciembre de 2018 como relevo de Rafael Pérez Guerrero Padilla. Perdió su primer encuentro, el siete de enero ante el Jumilla (0-3) y ya no volvería a hacerlo hasta el cinco de mayo en Cartagena (2-0). Esta temporada aún no conoce la derrota. Veintiséis partidos en los que firma 13 triunfos, once empates y esas dos derrotas ya mencionadas.

Bien es cierto que en presente andadura ha firmado tablas en sus tres desplazamientos (Talavera, UCAM Murcia y Don Benito).

Al final de la campaña pasada y después de ser el segundo mejor equipo de la segunda vuelta (solo por detrás del Recre) el club y el cuerpo técnico coincidieron en que tampoco era cuestión de emprender una metamorfosis. Entre los 15 jugadores que se quedaron en la plantilla el superlativo guardameta José Manuel Muñoz Wilfred, el exbalono Elías Pérez, que está cuajando una temporada excelente, el más ilustres de los veteranos, el capitán Javi Añón, ex de la UD Los Barrios o un Álex Bernal por el que en su día peleó la propia Balona.

La baja más importante del conjunto marbellí fue su delantero Juanma García (que se enroló en el Burgos), pero al que la entidad sustituyó con Óscar García (que viene de marcar 15 goles en el Melilla y 19 en dos campañas en el Leioa) y Manel (ex del Real Murcia, que jugó con el Lorca en Segunda). Eso sin olvidar a nombres como Redru, que llega del Racing de Santander y que llegó a debutar con el primer equipo del Betis.

De cara al encuentro en La Línea el entrenador recupera a dos jugadores muy importantes, como son los casos de Paulo Vitor y del mencionado Óscar García. Por lo tanto la única baja para este encuentro es la del lateral derecho Saúl González (ex de la Cultural) que comenzó anotando goles, pero al que una lesión ha apartado de la competición.