El exbalono Luis Alcalde guía al Antequera al ascenso a Primera Federación

El Antequera CF está a un paso del ascenso a la Primera Federación. El conjunto malagueño encabeza el grupo IV de la Segunda RFEF con 17 puntos de renta sobre el segundo clasificado, el gran favorito, Recreativo de Huelva, cuando restan ocho jornadas (24 puntos por litigar). Salvo sorpresa mayúscula el salto de categoría es solo cuestión de tiempo para los de El Torcal, que lo lógico es que puedan celebrarlo en las primeras semanas del mes del inminente mes de abril. En el terreno de juego el líder indiscutible del equipo es un exbalono, Luis Alcalde, que también es, con nueve dianas, su mejor artillero. El futbolista almeriense asume que, a pesar de que formó parte de la plantilla que ascendió a la entonces Primera RFEF, en La Línea no ofreció su mejor versión y que ahora disfruta de una situación que le ha permitido volver a sentirse futbolista.

El Antequera CF es uno de los clubes de moda del fútbol modesto en toda España. No en vano solo Barcelona (68) en Primera división, Barakaldo y Aguilas (65) en Tercera Federación suman más puntos que los de El Maulí en las cinco categorías del balompié nacional. Y es que solo han perdido dos partidos. El ascenso es cuestión de tiempo y lo es casi por sorpresa, porque la plantilla no fue confeccionada con ese objetivo. El triunfo en el Colombino del pasado 26 de febrero (0-2) supuso el punto de inflexión definitivo. Si es que hacía falta.

Para este equipo -fundado en 1992 y que logró el ascenso a Segunda RFEF en 2021- recuperar el prestigio que un día sí que tuvo el extinto Antequerano no ha sido un camino de rosas. La ciudad apenas cuenta con 42.000 habitantes, y el fútbol tiene importantes rivales en la oferta deportiva: el UMA Antequera milita en la máxima categoría del fútbol-sala y la pasada campaña fue nada menos que campeón de la Copa del Rey; el Club Balonmano Los Dólmenes compite en en División de Honor Plata, la segunda del escalafón, por detrás de la Asobal.

Una de las peculiaridades de la entidad es que hace apenas unos meses dos tercios de su propiedad fueron adquiridos por un magnate de los Países Bajos y sus socios. Frans van Seumeren, un importante hombre de negocios y dueño del Utrecht, club de la primera división del fútbol neerlandés, se quedó con el 67% del accionariado junto a Bart Van den Bosch, que es el actual propietario. El Antequera CF está en estos momentos en proceso de convertirse en Sociedad Anónima Deportiva (SAD).

En toda esa vorágine un nombre destaca por sí mismo, el de Luis Alcalde, al que todos señalan como el guía deportivo. El atacante acumula más de cien victorias con esa camiseta (en sus dos etapas en la entidad), es el cuarto máximo goleador de la historia del club y el pichichi de la actual plantilla con nueve dianas (cinco de ellas, de penalti). Desde luego no luce el '10' por azar. Da gusto verle jugar.

“Si se consuma, será maravilloso poder conseguir algo tan bonito con el Antequera” desliza el futbolista, con unas reservas que igual resultan hasta excesivas. “Ésta es como si fuese mi casa. Cuando acabé mi etapa de juvenil llegué al club, estuve muchos años y muy buenos y la verdad es que cuando regresé el verano pasado me recibieron con tanto cariño..."

“Yo también tenía ganas de volver, el deseo de hacer un muy buen año pero la verdad es que gracias a todo el trabajo que estamos haciendo y a que se está viendo reflejado hemos superado todas las expectativas”, añade el atacante, que aún mantiene en su cuenta de Twitter una imagen con la camiseta de la Balompédica.

“No hay que olvidar que nuestro principal objetivo era la permanencia”, recalca. “Teníamos muy claro que estábamos obligados a luchar en todos los partidos, poner la máxima ilusión, más ganas que cualquier rival para ganar, porque siendo francos: nuestra meta era pasar los menos apuros posibles para lograr la salvación, pero para qué nos vamos a engañar, los números están ahí”.

Luis Alcalde se descabalga por un momento de la brillante actualidad y echa la vista atrás. “Venía de varios años que no fueron buenos a nivel personal y eso se vio reflejado en mi rendimiento, así que cuando llegué a Antequera tuve que hacer un trabajo sobre todo en el apartado mental”, explica. “Era consciente de donde estaban mis carencias y me enfoqué en que quería volver a sentirme futbolista, a tener esas ganas de jugar y de ganar y eso ha sido clave”.

“Ahora me siento muy bien a nivel personal y eso se ve reflejado en el campo”, explica. “Todo futbolista, toda persona que atraviesa una mala época, lo proyecta en su trabajo. El fútbol es el reflejo de la vida y ahora toca disfrutar”.

“Los dos años en La Línea también tuvieron momentos muy bonitos como fue el del ascenso, que se va a quedar para mí, para siempre”, defiende. “Fue una temporada rara, por el sistema de competición... por todo. Pero al final se consiguió lo que buscábamos y aquello me hizo muy feliz”.

“Mantengo contacto con mucha gente de allí y sigo la marcha de la Balona, por supuesto”, finaliza. “En esa categoría no es fácil, pero al final va a lograr la permanencia. Ojalá podamos enfrentarnos la temporada próxima, será muy buena señal".