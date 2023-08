Edurne, hija del mítico Juan Manuel Quirós, pone a reír a Argentina

Juan Manuel Quirós cautivó durante más de una década a la afición de la Real Balompédica Linense con sus estéticas escaramuzas por la banda izquierda del entonces floreciente estadio Municipal. En mayo de 2020 decidió marcharse para siempre. La despedida de una persona con tan acentuada personalidad marcó a todo su entorno, pero muy especialmente a su hija Edurne, que a raíz de aquella adversidad decidió dar un giro radical a su vida y dedicarse a expandir algo tan sano como la risa. Edurne Quirós trabaja ahora para cimentar su yoga de la risa, preñado de beneficios para el organismo, en La Línea y, por extensión, en el Campo de Gibraltar. Y lo hace avalada por un vídeo, que se ha hecho viral, en el que consigue hacer reír a todos los viajeros de un par de vagones del metro en Buenos Aires (Argentina). La misma conexión con la gente que tenía su progenitor.

“Mi padre era una persona muy alegre, le gustaba muchísimo estar en contacto con los demás y siempre estaba ayudado de manera desinteresada a todo el que lo necesitaba”, dice sin hacer el más mínimo esfuerzo por evitar que su gesto delate una inabarcable sensación de orgullo.

“¿El fútbol? El fútbol lo fue todo en mi casa, siempre vinculado a la Balona”, evoca. “No solo se trata de que él formaba parte de aquello, sino que en casa siempre teníamos contactos con los que pertenecían a la Balona y después con los equipos del Calderón, al que estuvo vinculado muchos años”.

Edurne Quirós, que admite que mantiene el interés por ver partidos de fútbol in situ, ha seguido ("aunque menos de lo que me gustaría") desde la distancia al equipo albinegro (“como todos, disfruto con sus éxitos, sufro con sus fracasos”). “Es que lo hemos heredado y como hoy en día estamos todos conectados, es fácil seguir las noticias”.

Esta linense emprendedora se marchó hace diez años de la ciudad y pasó por Malta, Irlanda y Brasil. Fue allí y en India donde adquirió los conocimientos que le permiten para propagar el yoga de la risa que ahora le han catapultado hacia la viralidad en la red. Un proyecto que ahora trata de poner en marcha en la zona.

Quirós, profesora de educación infantil y diplomada en marketing digital, empezó su particular vuelta al Mundo con la intención de perfeccionar su inglés, trabajó para Facebook, pero en mayo de 2020 todo cambió: “Después de la muerte de mi padre lo dejé todo y la risa me ayudó mucho en ese momento. No deja de ser una paradoja, pero la risa empezó con su partida”, recalca.

“En general escuchamos la palabra yoga e imaginamos a una persona haciendo posturas, pero el yoga conlleva muchísimo más, es una filosofía”, sostiene. “El yoga de la risa es una herramienta para que cualquier persona se ría sin ningún tipo de motivo. Solo simulamos una carcajada hasta que se vuelve de verdad y se la contagiamos a todo el mundo”.

“Lo hacemos con posturas corporales, mirando a los ojos a las personas y sobre todo haciendo aflorar el espíritu infantil que todo el mundo tiene dentro”, detalla. “La ciencia de todo esto es que nuestro cerebro no identifica si la risa que estamos haciendo es de verdad o de mentira y todos los beneficios que proporciona la risa los vamos a sentir inmediatamente”.

Los beneficios de la risa

“El yoga de la risa funciona muy bien para personas que tengan ansiedad, depresión, cualquier tipo de dolor crónico... e incluso para aquellos que se sienten tristes un día porque sí”, argumenta la hija de Juan Manuel Quirós.

“Los beneficios de la risa son infinitos”, defiende. “Pero el que yo más destaco es la bajada del cortisol en sangre. Hoy en día la mayor pandemia que padece la sociedad es el estrés continuado, porque eso genera la mayor parte de las enfermedades que sufre casi todo el mundo. El estrés provoca un nivel elevado de cortisol y con el yoga de la risa conseguimos que se reduzca automáticamente. Eso cambia el estado de ánimo de la persona”.

“Además la risa tiene un poder analgésico, muy recomendable para quienes sufren dolor crónico, y nivela la glucosa en sangre, especialmente recomendado para quienes sufren diabetes”, especifica. “Es una herramienta que todos tenemos a nuestro alcance, porque todos nos podemos reír, pero como todo hay que ponerse y entrenarla”.

“Igual que la gente va al gimnasio, puede ir a hacer yoga de la risa”, establece. “Igual que van a entrenar sus músculos, que lo hagan con su risa, entre otras cosas porque ponemos en marcha unos cuatrocientos músculos de nuestro cuerpo cuando reímos, así que se puede entender como una forma alternativa de hacer deporte”.

Preguntada por el vídeo que le ha hecho desembarcar con tanta fuerza en las redes sociales, explica que viajó desde Brasil (donde tenía establecida su empresa) a Argentina para conocer a una amiga, María Laura, con la que hasta entonces solo mantenía contacto virtual. “Surgió la oportunidad de ir para formar a nuevos instructores, del yoga de la risa y antes de irme ya tenía la idea de hacer algo en el metro”.

“Empezamos el día con una dinámica en un parque, le dije a la gente que íbamos a intentar lo del metro y se me unieron ocho personas”, finaliza. “Una vez allí nos distribuimos por dos vagones y con una carcajada empezó todo. Yo hice una carcajada, las personas se contagiaron... fue algo mágico y maravilloso”.