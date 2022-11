Javi Flores, el otro eslabón de la resurrección de la Balona

El linense Javi Flores desempeña el papel de refuerzo oculto de la Real Balompédica en la transición que se produjo tras la destitución de Alberto Monteagudo y la exitosa llegada de Rafa Escobar al banquillo. Es complicado delimitar la cuota de responsabilidad que el nuevo preparador físico (que antes llevaba a cabo funciones de rehabilitador) tiene en la resurrección que ha llevado al equipo de La Línea a abandonar en apenas dos semanas los puestos de descenso en el grupo I de la Primera Federación. Pero lo que se antoja indubitable es que su labor en la sala de máquinas está teniendo un reflejo positivo en la marcha de la Balona.

Javi Flores estudió en el Colegio Salesianos de La Línea. Es licenciado en Ciencias de la Educación Física y el Deporte por la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y después de continuar su formación con varios Masters acumuló una amplia experiencia de más de una década desde su clínica privada en otras disciplinas incluso con jugadores de élite -muy especialmente en el pádel-. El pasado verano desemabarcó en la Real Balompédica como readaptador de la mano del responsable de los servicios jurídicos de la entidad, Álvaro Pérez Bonmatí.

Tras la destitución de Alberto Monteagudo, la salida de Felipe Franco, sobre cuyo trabajo se habían sembrado muchas dudas, propició que Javi Flores asumiese de la noche a la mañana la responsabilidad de la preparación física del grupo.

Flores explica que el trabajo del readaptador, el que estuvo llevando a cabo hasta hace apenas un par de semanas, comienza cuando finaliza el del fisioterapeuta. “Es el que se encarga de ponerlo a las órdenes del míster, el que propicia que se acorten los tiempo de rehabilitación”.

Una labor que el propio Javi Flores confirma que tiene poco a nada que ver con su nueva tarea. “Normalmente la preparación física de un grupo precisa de una planificación previa al comienzo de la temporada, mientras que ahora, sobre la marcha, me he tenido que adaptar un poco a lo que el míster me pedía, porque la intención era que los jugadores estuviesen más fuertes y más rápidos de los que estaban".

El nuevo preparador físico no quiere acaparar menciones por el cambio que se ha producido en el elenco albinegro en las últimas semanas (“ahora lo que se está viendo es el efecto del entrenador”) y no solo subraya que el resultado de su trabajo se podrá valorar “un poco más adelante” sino que rompe una lanza en defensa de su predecesor.

“En absoluto estoy de acuerdo con la idea, muy extendida si se tiene en cuenta lo que se leía en redes sociales, de que el equipo estuviese tan mal físicamente como se decía”, sostiene con vehemencia. “Antes de la llegada de Escobar yo repetía que con seis goles más a favor no se hubiese debatido sobre ese asunto”.

“Pero todos sabemos como funciona esto, pasaban los minutos, no marcábamos, llegaban los nervios, que siempre pasan factura en el apartado psicológico y....”, agrega.

"Hemos cambiado la forma de trabajar"

“La percepción que tengo es que la plantilla está satisfecha con el cambio, aunque seguro que habrá quien estuviese más contento antes”, desliza, pese a todo, Javi Flores, que admite que tras los cambios producidos en el cuerpo técnico, el encabezado por Rafa Escobar “ha cambiado la forma de trabajar"

"No es que haya más ni menos, es que lo hacemos de otra manera”, puntualiza.

“La verdad es que esta primera experiencia futbolera me está resultando apasionante, porque además me brinda la oportunidad de trabajar con un grupo en el que todos son muy profesionales”, argumenta este miembro del cuerpo técnico, quien resalta la dedicación de los jugadores.

“Están todo el día mirando por su cuerpo, por mejorar cada día y eso lo hace todo más fácil”, agradece a la plantilla.