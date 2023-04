Basadre: "Sumamos un punto positivo en un partido competido, disputado y equilibrado"

Víctor Basadre, entrenador de la Real Balompédica, calificó de “positivo” el punto que su equipo logró en la visita a la Cultural “en un partido cerrado, de detalles” y afirmó en su comparecencia posterior al duelo que no se preocupa de la situación actual de la clasificación sino del próximo partido, que no es otro que el Clásico con el Algeciras CF del próximo domingo (18:00) en el Municipal de La Línea.

“Partido muy competido, muy disputado y equilibrado, con dos equipos con necesidades distintas, que nos han hecho no ser brillantes en muchas fases del juego”, catalogó el nuevo preparador albinegro.

“Hicimos una primera parte aceptable, pero podremos seguro mejorar algunos aspectos, sobre todo en cuanto a la intensidad, en cuanto a ser un poquito más agresivos en ataque y generar un poco más de miedo”, resumió.

“Ya en la segunda parte fuimos un poco más dominadores en ciertas fases del juego y desgraciadamente cuando estábamos en esa fase una gran jugada por parte de ellos con un enorme centro y un gran remate les pusieron por delante”, continuó.

“Eso cambió el plan inicial de intentar llegar con el cero-cero para ganar el partido al final y nos obligó a hacer una serie de cambios tanto de jugadores como de posiciones. Afortunadamente fuimos capaces de empatar e incluso generamos alguna ocasión para marcar el segundo gol, pero bueno, son partidos que lo marcan los detalles”, dijo.

“Si llegamos a hacer el uno-dos hubiese habido gente que hubiese pensando que era injusto, si ellos hubiesen ganado nosotros hubiésemos vuelto pensando que habíamos merecido un poco más”, sostuvo en su comparecencia ante los medios. “Son partidos muy cerrados, de muy pocas cosas”.

Basadre explicó que el partido había estado marcado por la temperatura “que no se notaba en la grada, pero sí en el campo” y añadió: “Por esos los cambios, que entran frescos, dinamizan y revolucionan un poco lo que está pasando. Por nuestra parte era casi obligatorio, de hecho ya íbamos a hacer una sustitución justo cuando llegó el uno-cero, pero al vernos por detrás hicimos dos, y al final todo eso nos dio un punto que nos parece positivo”.

“Si me preguntáis cómo está ahora la clasificación no tengo ni idea, no me importa. Lo que sí es que el próximo partido es el Algeciras”, replicó con convicción el entrenador gallego. “Tenemos un partido larguísimo, una sesión de recuperación mañana [por este lunes] y vamos a intentar estar lo mejor posible lo antes posible”.

“Hay que sumar puntos, que al final de la temporada ya veremos si nos da o no nos da, pero estamos en una maratón, vamos en el pelotón de los que podemos alcanzar premio y si estamos pendientes de quien está por delante y quién por detrás igual tropezamos y no llegamos”, valoró.

Con respecto al equipo de casa, analizó: “Si la Cultu se mete en problemas ¿cómo estamos los demás? Yo creo que no. Ojalá se meta en problemas, dicho con todo el cariño, pero si se puede meter en el lío, mejor. Pero hay mucha gente por debajo, una diferencia de puntos y para que eso sucediese tendría que perder prácticamente todo lo que le queda”.