Casany: "La Balona fue muy superior en la primera parte y mereció meter algún gol más"

El entrenador de la UE Cornellà, Raúl Casany, reconoció nada más empezar su comparecencia posterior al partido contra la Balona la "mala" primera parte de su equipo frente a los locales. "La Balona fue muy superior en aspectos donde nosotros no ajustamos bien en la primera parte y mereció meter algún gol más. En la segunda parte ajustamos el equipo para buscar al menos el empate, con mejor nivel e incluso tuvimos la oportunidad de empatar", comenzó.

Para Casany, a veces hay ocasiones "que por mérito o demérito" salen o no, en referencia al empate no logrado. "Las dos o tres ocasiones que tuvimos y el balón parado al final no salieron", dijo

"En la primera parte, la Balona nos dominó y tuvo muchas ocasiones y en la segunda fuimos a por ello aunque las ocasiones que tuvimos no salieron al final. Es normal que con un 1-0 en casa la Balona defendiera más y nosotros fuéramos a empatar", apuntó el entrenador del conjunto catalán.

Casany agotó los cinco cambios "y ajustamos cosas, sobre todo en el descanso" aunque el técnico reconoció que tuvo que gestionar la existencia de varios jugadores con tarjeta para que aguantaran hasta el final, a pesar del cansancio.

"Esta es una categoría muy difícil. Cada partido es una final, con equipos muy buenos que compeiten. Toca seguir trabajando. Cada fin de semana hay partidos muy bonitos y fuertes. Toca adaptarse, intentar competir", comentó.

Sobre la Balona, Casany apuntó que en casa demuestra ser "un equipo que tiene las cosas muy claras, con fortaleza y calidad".

Preguntado por Moha Traoré y su rendimiento irregular a lo largo de las jornadas de competición, el técnico zanjó la cuestión asumiendo la responsabilidad. "La culpa es del míster, que no coloqué bien al equipo o no estuve bien en la primera parte. Los jugadores pueden acertar o no, pero cuando se pierde la culpa es del entrenador, que es quien transmite lo que se quiere en el campo", concluyó.