Chus Trujillo, entrenador de la UD Tamaraceite, califica como “un equipo muy sólido” a la Real Balompédica Linense, a la que su equipo recibe este domingo (13:00 hora penínsular, en directo por Footters) en el Juan Guedes en duelo de la undécima jornada del grupo IV-A de Segunda B.

“El recuerdo que tengo es el de un equipo al que resulta muy complicado romperle sus líneas”, dijo en referencia al duelo de la primera vuelta en el Municipal de La Línea, que finalizó sin goles. “Fue el partido en el que más balones pusimos en el área y todos rebotaban, siempre eran capaces de sacarlos e incluso cuando se quedó con un jugador menos [por la expulsión de Chironi en el minuto 55] fue un conjunto infranqueable”.

“Por eso les he dicho a mis jugadores que debemos tener mucha paciencia, que hacer circular el esférico muy rápido, meterle mucho ritmo, los hombres sin balón tendrán que tener mucha movilidad para tratar de desajustar sus líneas, porque enfrente vamos a tener un rival muy serio, muy ordenado, muy disciplinado tácticamente y que además arriba tiene jugadores muy rápidos que te pueden sorprender en una contra”, finalizó su análisis.

El preparador canario subraya que las aspiraciones de su equipo pasan “como la de casi todos los equipos del mundo” por hacer buenos resultados en estadio, el Juan Guedes, de césped sintético.

“Los objetivos se empiezan a fraguar en casa, si pierdes en tu campo tienes que empezar a ganar fuera y eso es más complicado”, dijo en su comparecencia semanal ante los medios locales. “Hasta el momento el Juan Guedes está siendo un campo complicado para todos los rivales y esperemos que contra la Balompédica suceda lo mismo”.

La diferencia entre el encuentro de esta undécima jornada y los precedentes es que será la primera vez que el Tamaraceite ejerza de local a puerta cerrada, como consecuencia de las medidas impuestas por el Gobierno insular para frenar la expansión del coronavirus en la isla de Gran Canaria. “Será un hándicap más que nos deja este dichoso coronavirus. El fútbol está hecho para que se juegue con público. Sin él es feo ver hasta un partido en la tele”.

“Va a ser triste, feo que las gradas estén vacías, pero no queda otra que adaptarse y brindarle aunque sea virtualmente la victoria a la gente que no puede asistir al estadio”, subrayó.

Centrándose en su equipo, aseveró: “Después de una derrota, la mejor manera de quitarse el desasosiego que produce no haber conseguido los puntos es competir lo más rápidamente posible”, en referencia a la derrota cosechada por los suyos el pasado domingo a manos del San Fernando (1-0).

“A nosotros no nos define un resultado, una derrota, lo que nos define es la trayectoria”, sostiene el míster canario. “Somos un equipo que lleva una andadura muy buena no hablo solo de esta temporada, sino de los últimos cuatro o cinco años y un marcador no nos va a hacer peor equipo”.

“De hecho somos un magnífico equipo que compite muy bien, pero esto es fútbol, a veces se gana, otras se pierde, unas veces es bastante con tus argumentos, otras no te da con ellos y a veces, simplemente, el rival es mejor y el otro día el San Fernando fue mejor”, reflexionó.

“Nosotros lo que estamos ya es deseosos de que llegue el domingo y de poder enfrentarnos a la Balompédica, que es un magnífico equipo y con más ganas aún de que se queden los puntos en casa”, abundó.

Chus Trujillo entiende que por encima del resultado cosechado en Bahía Sur, “lo malo son los efectos colaterales” en referencia a los jugadores que perderá para las siguientes contiendas: “Asdrúbal Padrón tiene dos partidos de sanción, Jonathan Quintero y Carlos Cid lesionados… [este último de larga duración] pero bueno, hay gente en el banquillo que está deseosa de participar y que tendrán su oportunidad y seguramente saldrán con muchísimas ganas”.