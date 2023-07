Chema Moreno, un gregario para el ataque de la Balona

Chema Moreno ya está en capilla. Este lunes, muy temprano, comienza su pretemporada con la Real Balompédica Linense. Después de la pertinaz sequía anotadora del curso pasado, cualquier delantero que desembarque en el equipo de La Línea llega con una lupa añadida a la que ya suele tener sobre sí cualquier hombre punta. El madrileño, que no es ningún crío, sabe que prometer lo que no está en sus manos solo le puede valer reproches en el futuro. Así que elude poner cifras a su aportación. Se presenta más bien como un fontanero del ataque, un desatascador del que se benefician sus compañeros. De hecho, lo que garantiza es trabajo y se define como un futbolista “honrado, trabajador, que mira mucho por los compañeros, por el equipo y que se lo deja todo en el césped”.

Moreno llega de la Peña Deportiva Santa Eulalia de Ibiza -también de Segunda Federación en la que la Balona competirá esta temporada- a la que arribó después de pasar por Trival Valderas Carabanchel, la cantera del Alcorcón, Navalcarnero, Lealtad, Izarra, Badalona y Alzira. El atacante confiesa que afronta con especial ilusión la que será su primera aventura en Andalucía. Tanto que en sur solo recuerda haber jugado una vez en El Ejido (Almería) y como visitante.

“Manejaba varias ofertas, algunas muy interesantes, cuando me llamó mi agente y me habló del interés de la Balona (a la que se refiere siempre así), de Mere y de Alberto Achirica... al final se junta todo, el nombre de la Real Balompédica Linense, que no sé por qué siempre me llamó mucho la atención, de la que sé que es un equipo histórico, con una gran afición... que viene Mere, al que yo conozco de Alcorcón aunque no coincidiese con él y con esos alicientes era complicado seguir pensando en otras posibilidades”, explica sobre su contratación.

“Se me abría la posibilidad de jugar en un gran club y de hacerlo a las órdenes de un gran entrenador y a partir de ahí hablé con Mere, me contó el proyecto, la idea de juego que él tiene y aquella conversación fue la guinda del pastel”, abunda.

Exigido para que venda el producto Chema Moreno, entre risas (“a mí es que no me gusta demasiado hablar de mí”) termina aceptando el reto. “Chema es un jugador honrado, trabajador, que mira mucho por los compañeros, por el equipo, que se deja todo en el campo desde el pitido inicial hasta el final. Es un delantero generoso”.

Chema Moreno, que el curso pasado anotó siete goles y que tiene como récord personal los doce que hizo en el Navalcarnero, advierte: “Llevo tres años en los que mis cifras en cuanto a anotación no son muy altas, pero en los que siempre he sido titular y sin ir más lejos la temporada pasada en Ibiza fuimos segundos y el equipo más goleador y ésa ha sido la tónica los tres últimos años”.

“Es verdad que no soy un goleador, que no es probable que haga quince tantos, eso es lo que dicen mis números, pero también que el que está a mi lado sí que los hace”, defiende. “Los jugadores que están a mi alrededor se benefician de mi trabajo, no soy un chupón, trato de jugar para el equipo”.

“Sé como funciona esto y que la gente se fija en las cifras, sobre todo cuando no te conocen, pero hay mucho más en el trabajo de un delantero”, insiste. “Es que la temporada pasada el que jugaba conmigo arriba hizo nueve goles, porque se benefició del trabajo sucio que hace un jugador de mis características”.

“Sé lo que Mere requiere de mi y al final si se hace un buen equipo, que estoy seguro de que se va a hacer, estoy convencido de que seremos un conjunto con gol... es que no hay nada mejor que conocerse a uno mismo”, continúa.

“A mí lo que me han dicho es que vamos a ser un equipo con la identidad de Mere”, finaliza. “Un equipo ganador, competitivo que quiere estar arriba, que quiere volver a la Primera Federación y eso es muy estimulante, sobre todo porque sé que Mere es un trabajador nato, al que nadie ha regalado nada y ahí está su currículum si alguien lo duda”.