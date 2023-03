Andrés Roldán: "La Balona puede no soñar, sino aspirar a llegar a Segunda... como mínimo"

Andrés Roldán es el copropietario de la Real Balompédica Linense desde el pasado 31 de octubre de 2022. El cofundador y propietario de Football Impact, empresa afincada en Marbella (Málaga), se ha mantenido desde su llegada en un segundo plano, siempre concediendo el protagonismo al presidente, Raffaele Pandalone. Ahora abre sus puertas a Europa Sur y envía a la afición de la entidad de La Línea dos mensajes inequívocos. Por un lado, la necesidad de caminar con paciencia, porque parte del futuro del club depende directamente de un estadio aún en reconstrucción. Por otro, uno que sólo si se transcribe litarmente mantiene todo su sentido: “Podemos no soñar, sino aspirar a llegar a Segunda... como mínimo”.

Andrés Roldán se ha estrenado como hincha de la Balona erigiéndose en talismán. Su primera presencia en el palco se produjo en el Nuevo Arcángel, donde los albinegros lograron el celebrado triunfo sobre el Córdoba, el 15 de enero. El pasado domingo debutó en el Municipal en un duelo en el que el empate con el Dépor supo a victoria a los linenses. “Pues la verdad es que no quería asistir, porque me como mucho las uñas en los partidos, pero es verdad que hasta ahora ha salido bien”, replica a esa idea.

“En Córdoba ganamos y ante el Deportivo, aunque acabó en empate, se puede considerar un muy buen resultado y además con una excelente imagen, así que es cierto, voy a tener que ver más partidos en directo”, añade entre sonrisas.

-Apenas lleva cinco meses vinculado accionarialmente a la Balona. Raffaele Pandalone sostiene que hace tiempo que dejó de ser solo el presidente, porque lleva el club dentro. ¿Ya le han empezado a meter ese veneno blanquinegro a usted?

-Estamos en ello. Todas las cosas se consiguen paso a paso. Lo más importante es que la Balona está tranquila, que está todo muy ordenado y que cada vez se ordena más. Yo creo que vamos muy bien. Hay que mirar al futuro y eso pasa por el estadio y por la precerptiva concesión, que se está trabajando en ella.

-O sea que considera que la Balompédica va por el buen camino.

-Estoy totalmente convencido de que es así, pero insisto, las cosas se hacen paso a paso. Cuando se hacen a lo loco, nunca salen bien. Yo soy el que tranquilizo a Rafa [Pandalone] y el que le digo que vamos por el lugar correcto, pero que hay que seguir paso a paso.

-Ahora que ya le he metido en faena, resuelva la duda que tienen todos los aficionados de la Balona. ¿Qué lleva a un empresario de origen alemán, que reside en la Costa del Sol, que tiene un negocio solvente y en eterno proceso de crecimiento a convertirse en accionista prioritario de la Real Balompédica?

-Si soy sincero, esa misma pregunta me la he hecho yo ya un par de veces... bueno en realidad muchas veces [dice sonriendo de manera pícara]. Tengo vínculos con la Balona desde hace muchísimos años. Aquí hay gente que da gusto estar con ellos como es Rafa Pandalone o Mario Galán, a los que considero amigos. Cuando Rafa me pidió que entrase yo me sentí un poco comprometido y cada vez más y más... hasta que un día me di cuenta que ya estaba dentro. Y aquí estamos. Cada vez me gusta más y me siento más integrado y responsabilizado.

-No, si al final terminará cogiéndole el gustillo.

-Totalmente. No es difícil.

-¿Cómo es la Balona por dentro para alguien que aterriza desde fuera?

-Desde el primer día me sorprendió lo bien organizada, estructurada que estaba la Balona. Especialmente en el apartado deportivo lo están haciendo súper bien. Los resultados hablan por sí mismos. Con el poco presupuesto que tiene comparado con los clubes de la Primera Federación está ahí, como uno más. Solo hay que acordarse del partido del domingo, compitió de tú a tú con todo un Deportivo de La Coruña. A nivel organizativo también estaba muy bien, pero siempre hay cosillas que se pueden ir mejorando para que podamos ser un club aún más grande no solo a nivel deportivo, sino también estructural.

-¿Y eso cómo se consigue?

-En ese apartado tiene mucho que ver el estadio, en el que tenemos depositadas muchas ilusiones tanto los que estamos dentro como todos los balonos.

-Habla usted de hacer a esta Balona aún más grande. ¿Se puede traducir eso por ver al equipo de La Línea algún día en Segunda división?

-Estamos en ello. Estamos en ello (repite). Lo primero que se necesita es estructurar todo aún mejor para poder estar en esa categoría que usted nombra. Repito: las cosas cuando se hacen a demasiada velocidad considero que no van a ningún sitio. La Balona está compitiendo muy bien, pero con más presupuesto, porque todo tiene que ver con el dinero y el presupuesto actual es el que es... De cara al futuro yo creo que se aumentará el presupuesto, en eso estamos trabajando duro, y entonces podemos conseguirlo. La dirección deportiva está haciendo un magnífico y por eso podemos no soñar, sino aspirar a llegar a Segunda división... como mínimo.

-Cuando dice usted que están trabajando para poder aumentar el presupuesto ¿se refiere a que están buscando nuevos patrocinadores?

-Estamos trabajando en todas las facetas. El nuevo estadio nos va a ayudar muchísimo. Estamos todos muy ilusionados, porque nos va a permitir contar con más personas, con más presupuesto y por supuesto con más patrocinadores.