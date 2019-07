Uno de los últimos futbolistas en incorporarse a la Real Balompédica Linense, el onubense Álvaro Vega, deja sus primeras palabras como balono desde las Américas, tras el anuncio de su fichaje el pasado sábado. El central, de vacaciones en Cuba, cree que este año la Balona tiene mimbres para "competir de tú a tú" contra cualquiera, y dice del proyecto que dirige el italiano Raffaele Pandalone que parece "ilusionante".

Álvaro Vega llega a La Línea procedente del Atlético Baleares -equipo con el que se proclamó campeón del grupo III de Segunda B la temporada pasada y jugó playoff de ascenso a Segunda-, pero este proyecto lo afronta "con ilusión"."Creo que hay mimbres para competir de tú a tú contra cualquiera" en el grupo IV de Segunda B. "Siempre hay que respetar al resto de rivales, pero con humildad y trabajo lo intentaremos", expone.

El nuevo jugador de la Balompédica cuenta las horas para reunirse con sus compañeros y dar comienzo a la pretemporada, que está prevista arranque para los linenses el este jueves 18 de julio con una serie de pruebas físicas y dejar el primer entrenamiento para el viernes. "Es importante que todos nos sintamos partícipes del proyecto", destaca.

Con ganas de comenzar! Seguro que disfrutaremos este año. Nos vemos pronto 🤗🤗 https://t.co/dWapsX3Mci — Álvaro Vega (@AlvaroVga4) 14 de julio de 2019

"Estoy muy contento de unirme a un proyecto como este, ilusionante", sostiene el defensa, que cuenta con una amplia trayectoria en Segunda B (197 partidos) y experiencia en Segunda división al alinearse con el Recreativo de Huelva en diez ocasiones -equipo donde se forjó-.

El zaguero de 28 años tiene ciertas nociones de lo que es la hinchada de la Balompédica, ya que ha pasado por el Municipal más de una vez. "Recuerdo que la afición de La Línea es muy intensa. Eso es bueno para los que jugamos en casa", dedica a la parroquia linense.

Vega es prudente a la hora de definirse, porque no le gusta hacerlo. "No me gusta definirme, así que prefiero que la gente juzgue lo que crea oportuno". El club lo describió como "un central rápido y expeditivo, con buen juego aéreo y buena salida de balón", en la nota que comunicaba su fichaje por los albinegros.