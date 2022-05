Alberto González: "No estuvimos a la altura de la oportunidad que teníamos"

Alberto González, el técnico del Linares Deportivo, se mostró "fastidiado" y muy crítico tras la derrota de su equipo ante la Balona en La Línea. "Antes de hacer una valoración me gustaría pedir disculpas a nuestra afición, a la gente que representamos del club y a nuestra familia porque no los hemos representado ni estado a la altura de la oportunidad que teníamos entre manos, lo justo es disculparnos", afirmó.

"Sobre la lectura del encuentro hay un contexto y un tipo de partido que ya se ha dado en repetidas ocasiones y no nos adaptamos bien: partidos en los que el rival va con una gran intensidad, en los que el balón va rápido desde el inicio y no entramos bien. Nos ha pasado varias veces y nos pasan por encima", explicó.

"No sé si somos imprudentes pero es algo que yo he permitido que pase", continuó el malagueño. "Tuvimos enfrente a un equipo que salió muy conectado, éramos conscientes pero no basta con la teoría, había que elegir rápido, había que tomar buenas decisiones, no lo hicimos, no competimos como hay que competir", lamentó.

"Doy la enhorabuena a la Balona porque ha mostrado que le dolía la situación, que sabía lo que había en juego y ha competido al doscientos por cien. Nosotros hemos permitido que con eso les baste", señaló el preparador del Linares.

Tras el 4-2, González reconoce que hubo un hilillo de esperanza: "El fútbol es caprichoso y con el 4-2 te puede jugar una mala pasada, el miedo es inevitable a veces... Pero es que en la segunda parte sí salimos de otra manera, con descaro, con las ideas claras. El problema fue la primera mitad, sin nivel ni entender el partido", insistió.

"La responsabilidad es mía por permitir que pasen cosas que no tenían que pasar. Si queremos hacer algo grande no puedes permitirse este tipo de tropiezo", acabó González.