Walabi, nuevo lince ibérico liberado en Doñana para reforzar la población andaluza

Un nuevo ejemplar de lince ibérico llamado Walabi ha sido liberado este martes en el Espacio Natural de Doñana, sumándose así a los esfuerzos de conservación de esta especie endémica de la Península Ibérica. El macho, de un año de edad y nacido en el Centro de Cría en Cautividad de Silves (Portugal), representa un refuerzo genético fundamental para la subpoblación de Doñana-Aljarafe, una de las áreas históricas donde se concentra esta especie que hace dos décadas estuvo al borde de la extinción.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha participado en la suelta del animal en la finca de Las Marismillas, propiedad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, situada en el entorno del Pinar del Faro y Las Salinas, dentro del ámbito del Parque Nacional. Walabi pertenece a una línea genética de alto valor, lo que contribuye directamente al objetivo de mejorar y diversificar la variabilidad genética de esta población emblemática.

La responsable autonómica ha destacado que la suelta de Walabi representa un paso más en una historia colectiva de éxito que demuestra que la conservación funciona cuando se apoya en la ciencia, en la cooperación y en una gestión pública constante y rigurosa. Este nuevo residente en Doñana ha sido equipado con un collar de seguimiento GPS que permitirá a los técnicos monitorizar sus desplazamientos, comportamiento e integración en el territorio durante los próximos meses.

Liberación blanda para favorecer la adaptación al medio

La suelta de Walabi se ha realizado mediante un sistema de liberación blanda en un cercado de preadaptación donde el ejemplar permanecerá durante varias semanas antes de su incorporación definitiva al medio natural. Este método, ampliamente utilizado en programas de reintroducción de especies, reduce la dispersión temprana del animal y mejora significativamente las probabilidades de asentamiento en el territorio. Además, favorece una adaptación progresiva a las condiciones ambientales del entorno, permitiendo que el lince se familiarice con el hábitat, las presas disponibles y los posibles competidores antes de enfrentarse al medio abierto sin supervisión.

Durante este período de preadaptación, los técnicos del programa de conservación realizarán un seguimiento exhaustivo del comportamiento de Walabi, verificando su capacidad de caza, sus patrones de actividad y su estado de salud general. El cercado donde permanecerá temporalmente cuenta con las condiciones necesarias para simular el entorno natural y facilitar una transición gradual hacia la vida en libertad.

Estrategia de refuerzo genético desde 2007

La liberación de este ejemplar se enmarca dentro de las actuaciones de refuerzo genético que se vienen desarrollando en la población de Doñana-Aljarafe desde 2007. Entre ese año y 2023, se han liberado un total de once individuos genéticamente diferenciados con el objetivo específico de aumentar la variabilidad genética y mejorar la viabilidad a largo plazo de esta subpoblación histórica. La introducción de nuevas líneas genéticas procedentes de otros centros de cría es fundamental para evitar problemas de consanguinidad que podrían comprometer la salud y supervivencia de la especie.

El programa de conservación del lince ibérico ha logrado revertir una situación crítica. A principios de siglo, apenas quedaban 94 ejemplares en toda la Península Ibérica, la mayoría concentrados en territorio andaluz. La especie se encontraba entonces en una situación de peligro crítico de extinción, siendo considerada el felino más amenazado del mundo. Desde entonces, la aplicación de medidas integrales sobre el hábitat, la disponibilidad de presas, la reducción de amenazas y la gestión genética ha permitido revertir una tendencia que parecía irreversible.

Cifras actuales de recuperación poblacional

Según el último censo disponible, correspondiente a 2024, se contabilizan 836 ejemplares de lince ibérico presentes en Andalucía, dentro de una población peninsular que alcanza los 2.401 individuos. Estas cifras representan un incremento espectacular respecto a los datos del año 2002 y sitúan a la especie en una posición mucho más favorable desde el punto de vista de la conservación. El crecimiento no solo ha sido cuantitativo, sino también cualitativo, con una expansión territorial hacia nuevas áreas y una mayor conectividad entre núcleos de población.

Entre las nuevas zonas de expansión destacan territorios en Granada, como Sierra Arana, Córdoba en el entorno de Cabra, y Almería en Sierra María-Los Vélez. Esta colonización de nuevos espacios evidencia la capacidad de recuperación de la especie cuando se dan las condiciones adecuadas de hábitat, disponibilidad de conejos como presa principal, y reducción de amenazas como atropellos y furtivismo.