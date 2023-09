Andalucía anuncia la vacunación conjunta de la gripe y el Covid para mediados de octubre

Andalucía prevé iniciar la campaña de vacunación conjunta de la gripe y el Covid-19 en torno al próximo 16 de octubre, aunque la fecha exacta está pendiente de concretar a la espera de "la llegada de las vacunas de recuerdo" para el coronavirus. Así lo ha detallado este lunes la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, quien ha explicado que no se realiza una vacunación "separada" de ambas enfermedades "porque no hay adherencia".

"Las personas mayores van a vacunarse una vez, pero no van a ir a vacunarse dos, con lo cual tenemos la fecha todavía pendiente", ha manifestado. En este sentido, ha recordado que la vacunación de la gripe irá acompañada de la dosis de recuerdo del Covid para personas "mayores y personas vulnerables y también para profesionales sanitarios".

En este sentido, ha señalado que se empezará "más o menos del 16 de octubre" y ha agregado que no está "todavía la fecha definida" al estar esperando la llegada de esas dosis de recuerdo para el coronavirus y que las "tiene que mandar el Ministerio" de Sanidad.

"Son ya vacunas adaptadas a la nueva variante. Ya dijimos con antelación que Andalucía no vacunaría con vacunas que no estuvieran adaptadas a la nueva variante porque no tendría sentido. Pero sí que es verdad que Europa ya ha hecho la compra adaptada a AXBB.1 Pero tenemos un solo suministrador en este momento, que es Pfizer", ha comentado.

García ha añadido que "a nivel europeo ya se le ha autorizado la vacuna a Moderna" y ha confiado en que "a nivel europeo se compre también vacuna a Moderna", ya que, si hay dos proveedores, las vacunas nos llegarán de una manera más fluida y nos permitirá hacer la vacuna conjunta" con la gripe.

"Con lo cual, tenemos la fecha todavía pendiente de determinar, pero será alrededor de esa semana, esperando saber el número de vacunas que el Ministerio al final nos va a traer para no tener que detener la vacunación. Ese es el objetivo este año", ha afirmado.

Campaña de la bronquiolitis

La campaña de inmunización que sí cuenta ya con fecha de inicio en Andalucía es la del virus respiratorio sincitial (VRS), principal causa de infecciones de vías respiratorias, como bronquiolitis o neumonía. Según ha recordado la titular de Salud, será el 25 de septiembre.

"Desde el jueves pasado, se está citando a los padres de los niños menores de seis meses y niños menores de dos años con enfermedades graves y, a partir del 1 de octubre, se van a vacunar todos los niños que nazcan entre el 1 de octubre y el 31 de marzo", ha declarado.

La consejera ha destacado que "es un paso adelante" en una inmunización "importantísima", con más de 63.000 dosis y 13,8 millones de inversión. Al hilo, ha subrayado que "en vacunas siempre es una inversión" lo que se hace, puesto que esta vacuna va "a prevenir la enfermedad grave" entre niños pequeños, "para los que no existe un tratamiento farmacológico".