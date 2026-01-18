La UME, con base en Morón, se desplaza a Adamuz con material de rescate, avituallamiento y sanidad

El batallón de Intervención en Emergencias II de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en Morón de la Frontera se ha desplazado esta noche con diverso material de rescate, sanitario y de avituallamiento a Adamuz (Córdoba) tras el trágico siniestro ferroviario de dos trenes.

Fuentes del Ministerio de Defensa han indicado a Efe que esta unidad viaja también con material de excarcelación e iluminación para trabajar en la zona, donde a las 19.39 horas un tren Iryo con destino a Madrid desde Málaga descarrilaba sus últimos tres vagones e invadía otra vía.

En ese momento, impactaba brutalmente con otro convoy de Renfe procedente de la capital con destino a Huelva que también descarrilaba. Hasta el momento son 21 las personas fallecidas-

El Batallón de Intervención en Emergencias II (BIEM II) es una unidad clave de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España, con base en Morón de la Frontera (Sevilla), especializada en despliegues rápidos para catástrofes y rescates.