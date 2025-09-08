La tuberculosis cambia de ciclo en Andalucía y suma tres años creciendo el contagio

Al igual que la polio o el sarampión, la tuberculosis es una de esas enfermedades que se consideraban controladas, si no erradicadas, y que están experimentando de sopetón un inusitado resurgimiento. Las tasas de tuberculosis llevan tres años creciendo en Andalucía y 2025 será el cuarto. Esta tendencia, ya persistente, rompe la tendencia decreciente desde 1992. Los estudios apuntan como posibles causas a los cambios sociales y demográficos y al preocupante fenómeno de la resistencia bacteriana a los antibióticos.

Los últimos datos corresponden a 2024 y los recoge un informe liderado por Verónica Álamo, adscrita al Servicio de Vigilancia y Salud Laboral de la Consejería de Salud. La facultativa avisa de una “una evolución desfavorable de los indicadores epidemiológicos” de la tuberculosis, una enfermedad “potencialmente grave”. Las tasas de incidencia señalan una subida progresiva desde 2022 después del hiato pandémico. La pandemia, como es sabido, provocó el descontrol de otras patologías que no fueron el Covid-19. Las provincias de Almería y Sevilla, sin embargo, han registrado ya ratios superiores a 2019, el año previo a la pandemia.

Más datos. Hay siete distritos que superan el umbral establecido por la Organización Mundial de la Salud como áreas con baja incidencia: el distrito Poniente de Almería, Almería, Levante-Alto Almanzora, Sevilla, Condado-Campiña, Huelva–Costa y Granada, cuyas incidencias han estado por encima de 10 casos por 100.000 habitantes, un hecho insólito hasta hace poco. Que en el conjunto de la región hubiera al inicio de agosto más casos de tuberculosis que en la misma fecha de 2024 adelanta además una estadística de la enfermedad más abultada este año.

La propagación de la tuberculosis campa a sus anchas. Y el panorama en Andalucía es en 2025 contrario al del resto de España: el último informe del Instituto de Salud Carlos III indica una tendencia a la baja. El aumento en Andalucía, sopesan los epidemiólogos, puede estar debido a la nutrida llegada de población extranjera –turistas y, sobre todo, trabajadores–. A tenor del citado informe de la Consejería de Salud, el 48% de los casos de tuberculosis declarados el año pasado correspondieron a personas nacidas fuera de España, con Marruecos, Senegal, Rumanía y Colombia a la cabeza de los países de origen.

El informe de Salud atribuye también estos números a un problema que mantiene en jaque a las autoridades sanitarias del mundo: la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos. La proporción de respuesta positiva a los fármacos fue en 2023 del 67% en Andalucía, “muy por debajo del objetivo nacional del 95%, avisa el informe. En el caso de las tuberculosis resistentes, subraya el estudio, fue del 57,5%.

Para revertir la actual tendencia “desfavorable”, el informe apunta a apuntalar “acciones de detección y tratamiento” de las personas infectadas y enfermas por tuberculosis, que deben “seguir siendo prioritarias en los grupos de población más afectados”.

Desde 2014 no morían tantos enfermos

Al cúmulo de “indicadores desfavorables” sobre la tuberculosis que señala el informe de la Consejería de Salud hay que añadir el de los fallecimientos. En 2024, según los números de las causas de muerte publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, murieron en la región 41 personas tísicas. Hay que retroceder a 2014 para que en Andalucía muriera tanta gente –fueron 46 aquel año– a causa de la enfermedad que provoca el bacilo de Koch. La tuberculosis, también llamada tisis, es una enfermedad transmisible causada por bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis que puede afectar a cualquier órgano del cuerpo aunque es la forma pulmonar la más frecuente. El mecanismo de transmisión habitual es de persona a persona y por vía aérea: los enfermos con lesiones pulmonares diseminan los bacilos especialmente al toser o estornudar.