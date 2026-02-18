Transparencia avala el convenio de la Consejería de Educación andaluza con Google

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA) ha emitido un informe favorable sobre el convenio que mantiene la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con Google para el uso de herramientas digitales en centros educativos andaluces. Según este documento, el acuerdo cumple con todas las garantías establecidas por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) vigente en España, despejando las dudas planteadas por grupos parlamentarios sobre una posible cesión irregular de datos personales de miles de estudiantes.

Este pronunciamiento llega después de que PSOE y Adelante Andalucía calificaran de "negligente" la gestión autonómica en relación con este convenio tecnológico. El informe del CTPDA analiza el estado de cumplimiento de una resolución previa en la que se consideraba que la consejería no había aportado documentación suficiente para demostrar el cumplimiento íntegro del RGPD. Desde la apertura del expediente, el departamento educativo ha trabajado conjuntamente con el Consejo de Transparencia y con la compañía tecnológica para aportar todas las aclaraciones necesarias, remitiendo la información completa en diciembre.

El organismo andaluz había señalado inicialmente la necesidad de establecer medidas más claras sobre la formación del profesorado y la información a los usuarios sobre la creación de las cuentas corporativas, así como la explicación detallada del tratamiento de sus datos personales. Estas observaciones se han abordado mediante un Plan de Acción específico que ha dado respuesta satisfactoria a las propuestas del CTPDA.

Medidas implementadas para garantizar la protección de datos

El análisis de cumplimiento realizado por Transparencia valora positivamente la acreditación de medidas sobre limitación de riesgos relacionados con categorías especiales de datos de los usuarios. Entre las iniciativas destacadas figura la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas específica para la protección de datos en entornos educativos digitales, así como la organización de jornadas de formación específicas dirigidas a equipos directivos de centros educativos.

Según los datos facilitados por la Junta de Andalucía, estas acciones formativas han contado con la participación de más de 11.000 docentes durante el curso 2024-2025, y está previsto dar continuidad a esta programación en este curso académico 2025-2026. Esta formación resulta fundamental para garantizar un uso adecuado de las plataformas digitales y minimizar los riesgos asociados al tratamiento de datos personales en el ámbito educativo.

Respecto al requerimiento de medidas que mejoren la información facilitada a usuarios y familias sobre protección de datos y uso de las plataformas tecnológicas, el informe del CTPDA considera que la iniciativa reflejada en el Plan de Acción resulta muy adecuada y proactiva. En concreto, se valora el envío de mensajes personalizados a través de la plataforma Séneca/Pasen, que permite una comunicación directa con las familias sobre estos aspectos.

Instrucciones y protocolos de seguridad implementados

El documento de Transparencia también señala positivamente la publicación de instrucciones específicas para el profesorado destinadas a evitar riesgos vinculados a la inclusión de imágenes y material audiovisual en Google Workspace. Estas directrices, junto con la Guía de Buenas Prácticas mencionada anteriormente, llevan al organismo a considerar "plenamente cumplida" la resolución emitida en su momento.

Un aspecto especialmente sensible abordado en el informe se refiere a las transferencias internacionales de datos. El CTPDA considera acreditado el cumplimiento de garantías gracias a las directrices establecidas en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT). Este registro documenta que Google se encuentra adherido al Marco de Privacidad de Datos UE-EEUU, lo que garantiza un nivel adecuado de protección de datos personales conforme a la normativa española de Protección de Datos.

La Junta de Andalucía ha insistido en que todas las cuentas de usuario se crean con datos anónimos y que Google nunca ha tenido acceso a contraseñas ni ha podido utilizar los datos para fines comerciales. Además, estas cuentas se gestionan desde una consola situada en la Consejería, lo que garantiza su control y uso exclusivo para fines educativos, sin posibilidad de aprovechamiento comercial por parte de la empresa tecnológica.

¿Qué es el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía?

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA) es un organismo independiente creado por la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Su función principal consiste en garantizar el derecho de acceso a la información pública y velar por el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter personal en el ámbito de las administraciones públicas andaluzas.

Este organismo actúa como autoridad de control en materias de transparencia y protección de datos, emitiendo resoluciones vinculantes sobre reclamaciones presentadas por la ciudadanía. Su composición garantiza la independencia institucional necesaria para ejercer funciones de supervisión sobre las administraciones públicas, incluidas las consejerías del gobierno autonómico y las entidades que de ellas dependen.

¿Cómo se gestionan las cuentas educativas de Google en Andalucía?

La gestión de las cuentas educativas de Google Workspace en Andalucía se realiza mediante un sistema centralizado controlado desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Este modelo de administración permite a la autoridad educativa andaluza mantener el control absoluto sobre la creación, gestión y eliminación de las cuentas asociadas a estudiantes y docentes.

Las cuentas se crean utilizando únicamente datos anónimos o identificadores institucionales, evitando el uso de información personal sensible. Los administradores de la consola educativa pueden establecer políticas de uso, restringir funcionalidades y supervisar la actividad para garantizar que el uso de las plataformas se ajuste exclusivamente a fines educativos. Este nivel de control resulta fundamental para cumplir con los requisitos del RGPD.

Impacto de las herramientas digitales en la educación andaluza

La implementación de plataformas digitales como Google Workspace en el sistema educativo andaluz forma parte de una estrategia más amplia de transformación digital impulsada por la Junta de Andalucía. Estas herramientas proporcionan a docentes y estudiantes acceso a recursos colaborativos, almacenamiento en la nube y aplicaciones educativas que facilitan metodologías innovadoras de enseñanza y aprendizaje.

Durante la pandemia de COVID-19, estos sistemas demostraron su capacidad para mantener la actividad educativa en circunstancias excepcionales. Actualmente, su uso se ha consolidado como complemento a la enseñanza presencial, permitiendo la continuidad educativa en situaciones como los recientes temporales que han afectado a diferentes zonas de Andalucía. La gratuidad de estos servicios para las administraciones educativas representa además un ahorro significativo en los presupuestos destinados a infraestructuras tecnológicas.