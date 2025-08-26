El tiempo en Andalucía: Aemet alerta de temperaturas de hasta 38 grados y activa el aviso amarillo en estas zonas
Aviso amarillo en 16 provincias por calor, lluvias, tormentas y oleaje
Los burros bomberos de Doñana como arma para luchar contra los incendios
Un total de 16 provincias españolas estarán este martes en aviso amarillo por calor, lluvias, tormentas y oleaje, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las temperaturas podrán alcanzar los 38 grados en algunas zonas.
En Andalucía, estarán en riesgo Córdoba, Granada y Jaén; en Aragón, Huesca y Zaragoza; en las Islas Baleares; en Castilla y León, Ávila; en Castilla-La Mancha, Albacete y Toledo; en Extremadura, Cáceres; en la Comunidad de Madrid; y en Cataluña, Lérida.
Además, Huesca y Lérida tendrán aviso por lluvias y tormentas, mientras que en Galicia, el riesgo vendrá marcado por el oleaje, afectando a La Coruña, Lugo y Pontevedra.
Por otra parte, un frente atlántico poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles en el norte de Galicia y el área cantábrica. En el resto de la Península y Baleares predominarán los cielos despejados, aunque con intervalos de nubes medias y altas en el Mediterráneo y nubosidad baja matinal en el Estrecho, el Ampurdán y el sureste peninsular.
Durante la tarde se formará nubosidad de evolución en la mitad norte, la meseta Sur y sierras del sureste, con chubascos y tormentas en el cuadrante nordeste que podrían ser fuertes y acompañarse de granizo en el Pirineo. También podrían darse en el entorno del Ebro y el sistema Ibérico.
Previsión en Canarias y calima en Baleares
En el archipiélago canario, se esperan cielos cubiertos en el norte con precipitaciones que tenderán a menos, e intervalos nubosos en el resto, tendiendo a despejar. Habrá viento alisio, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas.
La AEMET también prevé bancos de niebla matinales en el extremo norte peninsular, fachada oriental y Estrecho, además de calima en Baleares y en el este peninsular.
Temperaturas y viento en la península
Las máximas descenderán notablemente en Galicia, el área cantábrica y el alto Ebro, mientras que subirán en Baleares, Huelva y gran parte de la mitad oriental, con valores notables en las depresiones del nordeste. Se superarán los 36-38 grados en Mallorca, en las depresiones del nordeste, la meseta Sur y Andalucía.
Las mínimas apenas variarán, manteniéndose por encima de 20 grados en la vertiente atlántica sur, las depresiones del nordeste y el área mediterránea, donde localmente no bajarán de 25 grados.
El viento soplará de componente norte en los litorales del sureste peninsular y oeste de Galicia, de componente este en el norte de Baleares, y flojo en el resto, predominando la componente este en la vertiente mediterránea, la norte en la cantábrica y las sur y oeste en la atlántica.
