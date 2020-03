Test para saber si se tiene coronavirus en la app de 'Salud Responde'

Los casos de contagio por coronavirus en Andalucía siguen aumentando día a día. Ante esto, La Junta ha establecido un plan de choque contra el avance del Covid-19, entre las que se incluye un número de teléfono especial de atención (900 400 061) o el refuerzo del personal sanitario con 4.000 contrataciones, entre otras medidas. Con todo, la posibilidad de colapso está presente. Ante esto ello, la Consejería de Salud ha habilitado un apartado especial en su aplicación de móvil Salud Responde. Se trata de un test muy sencillo que se envía por el mismo teléfono y que permitirá a los servicios sanitarios ponerse en contacto con el usuario en caso de ser necesario.

A continuación, explicamos cómo hacerlo:

1- Descargar la aplicación desde las distintas tiendas de apps de los sistemas operativos. Es gratuita y está disponible para iPhone, Android, Windows Phone y Blackberry.

2- Acceder a la app y registrarse. Se solicitará el número de la Seguridad social, el año de nacimiento y el número de documento de identificación.

3- Tras completar el registro, se ven todas las opciones y se podrá apreciar que a las habituales del programa se ha añadido una dedicada expresamente al coronavirus (con un icono morado).

4- El apartado dispone de dos iconos distintos: ¿Tiene usted síntomas? e Información.

5- En información, se dan consejos sobre cuáles son los síntomas del Covid-19, dónde se puede adquirir la infección y cómo protegerse. Los apartados se despliegan para dar detalles al respecto. Desde aquí se puede llamar también directamente a Salud Responde.

6- El elemento más importante es ¿Tiene usted síntomas? Al pulsar en el icono, aparece un breve cuestionario con las siguientes preguntas:

¿Tiene usted fiebre?

¿Fiebre termometrada?

¿Tiene usted tos?

¿Tiene sensación de falta de aire?

¿Ha visitado una zona de riesgos en los últimos 14 días?

¿Ha tenido contacto con un paciente con positivo confirmado?

¿Tiene usted mucosidad en la nariz?

¿Tiene usted dolor muscular?

¿Malestar general?

¿Viene en alguna residencia o similar?

¿Padece alguna enfermedad crónica, del corazón pulmones, riñón...?

¿Está embarazada?

7- Por último piden el teléfono y el envío de la solicitud. Desde la Junta aseguran que, una vez tramitado, se podrán en contacto con el interesado.

Cabe recordar, que es importante no acudir al hospital si no se presentan síntomas claros para no colapsar así el sistema sanitario. De la misma manera, es fundamental seguir los consejos para evitar los contagios, como las medidas de higiene o sólo salir a la calle si es necesario y evitar concentraciones de personas.