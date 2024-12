Susana Díaz cree que Juan Espadas debería haber abandonado el PSOE de Andalucía

La ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha vuelto a pronunciarse en su colaboración en un programa de televisión sobre el proceso de renovación que vive el PSOE en Andalucía. Cuestionada quien fuera la lideresa de los socialistas andaluces sobre si la salida de Espadas sería la solución para los males del PSOE andaluz, ha reconocido que "ojalá lo hubiera hecho él, esperaba que lo hubiera hecho". Díaz ha negado tener un candidato tapado para el liderazgo del PSOE andaluz que celebrará su XV congreso regional entre el 21 y 23 de febrero, mientras que sobre el papel que pueda desempeñar la vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha asegurado que "no es justo responsabilizar ahora y ponerle a hombros de nadie lo que vaya a ser el partido en Andalucía".

En el transcurso de su participación en el programa Espejo Público de Antena 3, ha asegurado sobre Montero que "la quiero mucho", antes de recordar que "fue mi consejera de Hacienda", y de considerar que el liderazgo del PSOE andaluz debe ir "más allá de quién es la persona que se decida que sea el número uno, lo que tiene que recuperar es la fraternidad, el respeto entre los compañeros y mucho talento que estos tres años se ha expulsado".

Sobre si cuenta con algún candidato como tapado en las futuras elecciones primarias para elegir al secretario general del PSOE, ha afirmado que "no tengo tapados ni tapadas porque además no es mi estilo", aunque sí ha planteado que "hay muchas chavalas jóvenes allí, pero muchas", entre quienes ha mencionado a Beatriz Rubiño o Estefanía Martín Palop, para defender que se trata de "gente joven que tiene mucha más valía de la que nos podemos imaginar". "Siempre en lo personal y en lo político he tenido con ella, y tengo, una relación formidable", ha seguido afirmando sobre Montero, mientras que ha proclamado que "sea ella, sea quien sea, voy a apoyar y a ayudar", para recordar que "la primera tarea que tenemos es de reconstrucción".

Cuestionada si ve capaz a la vicepresidenta, la hoy senadora en representación de la Comunidad Autónoma ha reaccionado con un "por supuesto", mientras que ha sostenido que "quiero ser respetuosa y exquisita", antes de considerar que "no sé qué es lo que se va a decidir ni quién va a ser la persona". "Solo hago un llamamiento: el PSOE de Andalucía tiene que ser habitable y respirable", ha proclamado Susana Díaz, quien ha esgrimido en este sentido que "hay mucha gente que ha sido apartada porque me apoyó a mí en unas primarias en Andalucía y eso no es justo", y ha sostenido que su ejercicio "de morderme la lengua lo hacía por facilitar que fuera habitable" el PSOE andaluz.

Díaz ha apelado a "recuperar a mucha gente" después de su salida de la Secretaría General del PSOE andaluz y su relevo por Juan Espadas porque "se ha descapitalizado mucho al PSOE de Andalucía". Ha considerado sobre el futuro del PSOE de Andalucía que "nuestra primera tarea para ir contra una mayoría absoluta del PP y tener una alternativa es reconstruir, abrir las agrupaciones, contar con todo el mundo, que nadie sobra". También ha querido recordar que en su caso "cada vez que abría la boca aquí o en cualquier sitio me caía una manta de palos", así como que "me encontraba a máximos dirigentes del partido dándome leña en las redes sociales".

"Nunca he ido de tapada y siempre he ido a pecho descubierto, así me ha ido y lo he pagado caro", ha continuado reflexionando en ese sentido, mientras que ha apuntado que "hay cosas en las que no creo y he dado mi opinión", para seguidamente precisar que "no creo en el cupo catalán", al tiempo que ha reivindicado que "hay cosas en las que sí creo que el Gobierno lo ha hecho bien, el escudo social, salario mínimo y lo he defendido". "Se ponga quien decida, los militantes, quien quiera, que yo voy a ayudar, me da igual quien sea, no voy a entrar en la figura de lo que tienen que votar los militantes, que es la figura de la Secretaría General".

"El mayor problema del PSOE es el PSOE"

"El mayor problema del PSOE de Andalucía es el propio PSOE de Andalucía, no es Juanma Moreno", ha concluido al respecto, convencida de que "el problema es que el PSOE de Andalucía no cuenta con todo lo que tiene, que somos un partido con más de 40.000 personas". "El PSOE de Andalucía yo lo he dirigido ocho años, pero llevo allí desde que tenía 16 años, llevo más años dentro del PSOE que fuera, y me duele ver al PSOE de Andalucía como lo estoy viendo. Yo he cometido errores, un montón. Y por eso he intentado corregirlos y tener un comportamiento lo más respetuoso posible", ha afirmado sobre su posición con respecto al PSOE andaluz tras su salida de la Secretaría General.

Ha defendido el esquema de primarias de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) por considerar que "obligan con la segunda vuelta a que haya de verdad integración de las minorías. Si no, las primarias no sirven", antes de indicar que en caso contrario "los liderazgos se vuelven absolutos y no hay órganos intermedios de control que faciliten el respeto a la minoría".