Así son el Frecciarossa de Iryo y el S120 de Renfe, los trenes siniestrados en Adamuz

Los dos trenes involucrados en el accidente de Adamuz (Córdoba) el domingo, el ETR 1000 de Iryo y el S-120 de Renfe, representan lo más avanzado en tecnología ferroviaria en Europa, aunque con características técnicas muy distintas.

El convoy de Iryo, conocido también como Frecciarossa 1000, se identifica por su color rojo característico y fue fabricado por el consorcio Hitachi-Bombardier, actualmente integrado en Alstom. La operadora española destaca que se trata del tren más rápido, moderno y sostenible de Europa, con capacidad para 461 pasajeros.

Este tren puede alcanzar hasta 400 km/h, gracias a sus 16 motores distribuidos a lo largo de todos los vagones, lo que le permite maximizar la adherencia a los raíles y operar en todas las redes europeas de alta velocidad. La compañía matriz italiana, Trenitalia, utiliza el mismo modelo en su operativa dentro de Italia, subrayando la innovación y las tecnologías avanzadas de propulsión y control que hacen del ETR 1000 un referente en el mercado europeo.

El tren S-120, operado por Renfe bajo la denominación comercial Alvia, pertenece a la serie 120 y fue fabricado por CAF y Alstom, entrando en servicio el 17 de mayo de 2006 en la ruta Madrid–Barcelona. A diferencia del ETR 1000, se trata de un tren autopropulsado diseñado para ofrecer flexibilidad operativa, combinando líneas de alta velocidad y ancho ibérico.

El S-120 incorpora un sistema de rodadura desplazable basado en ‘bogies’ Brava, que permite adaptar el tren a distintos anchos de vía en tan solo tres segundos, facilitando su funcionamiento tanto en tramos de alta velocidad como convencionales. Su capacidad de pasajeros se distribuye en cuatro coches, con los dos primeros de clase preferente y los dos últimos en clase turista.