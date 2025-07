Los sindicatos alzan la voz contra el SAS: "La bolsa de empleo está bloqueada y la sanidad lo paga'"

Sevilla/Los profesionales sanitarios de toda Andalucía se van a concentrar en la mañana de este jueves a las puertas de los principales hospitales públicos de la comunidad para denunciar lo que califican como una "gestión torticera" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en su política de contratación. Se trata de una nueva movilización sindical encedida por el estado de la bolsa de empleo del SAS, que —según denuncian— no es operativa por la inacción de la Administración y está afectando “a miles de profesionales”.

De este modo, a través de los sindicatos CSIF, Satse, CCOO y UGT, se han convocado protestas de manera simultánea a las 10:00 horas en distintos puntos del mapa andaluz: desde el Hospital Materno-Infantil de Torrecárdenas, en Almería, hasta el Virgen Macarena, en Sevilla, pasando por centros de Córdoba, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Málaga. La escena se repite: batas blancas en pie, pancartas, silbatos y un mensaje claro contra el bloqueo de la principal vía de acceso al empleo temporal en la sanidad pública andaluza.

Un sistema "anclado al pasado"

Para las organizaciones sindicales, el sistema está "anclado en el pasado". Denuncian que en muchas categorías profesionales se sigue contratando con baremos de 2021, e incluso 2020 en el caso de trabajadores sociales, lo que consideran "inadmisible" en un contexto donde la sanidad necesita agilidad y refuerzos. Exigen que se apliquen ya los nuevos cortes de 2024 y se prepare el de 2025, previsto para octubre.

Desde el SAS, defienden que "las bolsas de empleo deben responder a las necesidades de contratación temporal, por el tiempo mínimo indispensable para la resolución del proceso selectivo de personal fijo. Serán estas necesidades las que determinarán los demandantes que serán baremadas y podrán formar parte de los listas de contratación".

Los sindicatos no lo ven así. Aseguran que el SAS ha impuesto “abusivas notas de corte” en distintas categorías sin negociación previa y que está recurriendo cada vez más a contrataciones a través de listados adicionales o convocatorias específicas, lo que —denuncian— mina los principios de igualdad, mérito y capacidad.

“El sistema está colapsado y quienes lo sufrimos somos nosotros y, sobre todo, los pacientes”, lamentan. Acusan a la Junta de Andalucía y, directamente, al presidente Juanma Moreno, de "dar la espalda" a los profesionales sanitarios, mientras el sistema “se tambalea por falta de planificación y transparencia”.

Las movilizaciones de este jueves no serán las últimas si no hay cambios inmediatos. “Volveremos a las calles las veces que haga falta. No podemos permitir que se siga jugando con el futuro de miles de profesionales ni con la salud pública andaluza”, zanjan.