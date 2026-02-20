Sevilla y Huelva llevan a Europa la urgencia de conectar la alta velocidad ferroviaria con Portugal

Los alcaldes de Sevilla y Huelva viajarán la próxima semana a Bruselas para defender ante las instituciones de la Unión Europea la necesidad urgente de establecer una conexión ferroviaria de alta velocidad entre Andalucía y Portugal. José Luis Sanz y Pilar Miranda encabezarán una delegación institucional que incluye a los presidentes de las Cámaras de Comercio de ambas provincias, Francisco Herrero y Daniel Toscano, respectivamente. Esta misión cuenta además con el respaldo explícito del presidente de la Cámara Municipal de Faro, António Miguel Pina, quien no podrá asistir por compromisos previos en su agenda.

La presencia conjunta de ambos regidores municipales andaluces evidencia el consenso institucional y territorial existente en torno a una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo urbano, económico y social de las dos capitales provinciales y de su área de influencia inmediata. Según han informado en un comunicado oficial, esta infraestructura ferroviaria resulta fundamental para el conjunto del suroeste peninsular, una región que actualmente se encuentra desconectada por ferrocarril a pesar de su proximidad geográfica y sus importantes sinergias económicas y culturales.

El objetivo prioritario de esta delegación institucional consiste en trasladar al seno de las instituciones comunitarias europeas la necesidad de superar la actual incomunicación ferroviaria entre Andalucía occidental y el Algarve portugués. Esta carencia infraestructural impide que la cooperación empresarial y social entre ambos territorios transfronterizos alcance su pleno potencial, limitando las posibilidades de crecimiento económico conjunto y restando competitividad a una zona con evidentes complementariedades productivas y turísticas.

Agenda de reuniones con las instituciones europeas

Durante su estancia en la capital belga, la delegación andaluza mantendrá encuentros con responsables de primer nivel de las instituciones comunitarias. Entre las citas programadas destaca especialmente la reunión sobre "Conexión Andalucía–Algarve: Alta Velocidad y Red Transeuropea de Transporte" con Apostolos Tzitzikostas, Comisario Europeo de Transporte Sostenible y Turismo, una figura clave para impulsar proyectos de infraestructuras transfronterizas en el marco de la política europea de cohesión territorial.

Asimismo, está previsto un debate centrado en "Conectar Europa: prioridades de infraestructura de transporte", que contará con la participación de Ignacio Ramallo, jefe del equipo jurídico de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente. Este encuentro resulta especialmente relevante dado que esta agencia gestiona los fondos comunitarios destinados a proyectos de movilidad sostenible y conectividad transfronteriza dentro del programa Connecting Europe Facility.

Igualmente significativa será la reunión titulada "Las prioridades del Parlamento Europeo en materia de movilidad y transporte: Andalucía en Europa", que contará con la participación de varios eurodiputados españoles. Entre ellos figuran Carmen Crespo, presidenta de la Comisión de Pesca; Lina Gálvez, presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género; Borja Giménez, Rosa Serrano, y Juan Ignacio Zoido, vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb y la Unión Árabe del Magreb.

Impacto económico

Desde las Cámaras de Comercio de Huelva y Sevilla se ha venido subrayando reiteradamente que la falta de conexión ferroviaria limita gravemente el crecimiento conjunto de Andalucía occidental y el Algarve portugués. Ambos territorios están llamados a consolidarse como un espacio socioeconómico compartido, competitivo y cohesionado dentro del proyecto de integración europea, pero la inexistencia de infraestructuras adecuadas actúa como un freno considerable a este proceso natural de convergencia.

Esta carencia resulta particularmente llamativa si se considera que el corredor del suroeste europeo presenta importantes complementariedades en sectores clave como el turismo, la agricultura, la industria agroalimentaria y la logística portuaria. La conexión ferroviaria de alta velocidad permitiría no solamente la movilidad de personas, sino también el transporte eficiente de mercancías, contribuyendo a la descarbonización del transporte y al cumplimiento de los objetivos medioambientales de la Unión Europea.

Los representantes institucionales insistirán ante las autoridades comunitarias en la necesidad de integrar este corredor ferroviario en la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), el instrumento fundamental de la política europea de infraestructuras que establece las conexiones prioritarias para reforzar la cohesión territorial y la competitividad económica del continente. La inclusión en esta red estratégica garantizaría la financiación comunitaria necesaria para acometer las inversiones requeridas.

¿Qué es la Red Transeuropea de Transporte?

La Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) constituye una política de la Unión Europea destinada a crear un espacio único europeo de transporte mediante la eliminación de cuellos de botella, la modernización de infraestructuras y la conexión de regiones periféricas con el centro del continente. Esta red se estructura en dos niveles: la red global, que debe estar completada para 2050, y la red principal, cuya finalización está prevista para 2030.

El objetivo fundamental de la TEN-T consiste en garantizar la movilidad sostenible de personas y mercancías a lo largo de todo el territorio comunitario, eliminando barreras físicas y facilitando el desarrollo económico equilibrado. Los proyectos incluidos en esta red cuentan con prioridad para acceder a fondos europeos del Mecanismo Conectar Europa, que financia infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones consideradas estratégicas.

La conexión ferroviaria de alta velocidad entre Andalucía y el Algarve portugués representa mucho más que una simple mejora infraestructural. Se trata de una inversión estratégica que podría transformar radicalmente las dinámicas socioeconómicas del suroeste peninsular, una región tradicionalmente considerada periférica dentro del contexto europeo pero que cuenta con un enorme potencial de desarrollo.

Actualmente, los desplazamientos entre Huelva y el Algarve dependen exclusivamente del transporte por carretera, con las limitaciones que ello implica en términos de capacidad, sostenibilidad ambiental y eficiencia. La implantación de servicios ferroviarios de alta velocidad permitiría reducir drásticamente los tiempos de viaje, facilitaría la movilidad laboral transfronteriza, impulsaría el turismo sostenible y mejoraría la competitividad de las empresas mediante una logística más eficiente.

Desarrollo de las regiones

Los beneficios esperados de esta infraestructura ferroviaria resultan especialmente significativos en diversos ámbitos. En el plano económico, la mejora de la conectividad favorecería la atracción de inversiones y la creación de empleo cualificado en sectores de alto valor añadido. Las empresas andaluzas y portuguesas podrían ampliar sus mercados, establecer alianzas estratégicas con mayor facilidad y optimizar sus cadenas de suministro.

Desde la perspectiva social y demográfica, la alta velocidad ferroviaria contribuiría a fijar población en territorios que actualmente sufren procesos de despoblamiento o envejecimiento demográfico. La mejora de las comunicaciones y la reducción de los tiempos de desplazamiento hacen más atractivas estas zonas para profesionales cualificados, emprendedores y familias jóvenes que buscan calidad de vida sin renunciar a oportunidades laborales.

En términos medioambientales, la transferencia modal del transporte desde la carretera al ferrocarril eléctrico supondría una reducción sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes atmosféricos, contribuyendo decisivamente a los objetivos del Pacto Verde Europeo y a la transición hacia una economía descarbonizada. El ferrocarril representa el modo de transporte terrestre más eficiente energéticamente y con menor huella ambiental.

Infraestructura clave

Las Cámaras de Comercio y los alcaldes de Sevilla y Huelva coinciden plenamente en destacar que la Alta Velocidad entre Andalucía y Portugal constituye una infraestructura clave para la cohesión territorial, la movilidad sostenible y la competitividad empresarial del suroeste europeo. Esta confluencia de intereses institucionales y territoriales refuerza considerablemente la posición negociadora de la delegación ante las autoridades comunitarias.

El respaldo explícito del presidente de la Cámara Municipal de Faro, António Miguel Pina, aunque no pueda asistir personalmente a los encuentros bruselenses, subraya el carácter transfronterizo y compartido de esta reivindicación. La cooperación entre instituciones españolas y portuguesas resulta fundamental para demostrar ante Bruselas que existe un proyecto común, sólido y consensuado, con respaldo político y social a ambos lados de la frontera.

Esta iniciativa se enmarca además en un contexto más amplio de reivindicación de inversiones en infraestructuras para el sur de España y Portugal, territorios que históricamente han recibido menores dotaciones presupuestarias en comparación con otras regiones europeas. La delegación andaluza aprovechará esta oportunidad estratégica para reforzar el papel del suroeste europeo dentro de la Unión y reclamar un tratamiento equitativo en la distribución de fondos comunitarios destinados a infraestructuras de transporte.