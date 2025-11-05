Satse y Csif se caen de las manifestaciones del domingo por la sanidad

Los sindicatos Csif y Satse no participarán en las manfiestaciones en defensa de la Sanidad Pública en Andalucía que se han convocado para el próximo domingo 9 de noviembre en todas las capitales andaluzas, por lo que se rompe la unidad sindical en torno a estas movilizaciones. Así, las Mareas Blancas, UGT y Comisiones Obreras son ahora los que llaman a las calles frente a la política del Gobierno andaluz. El Sindicato Médico tampoco apoya estas manifestaciones.

Los motivos de esta ruptura son varios si bien se centran en "desacuerdos" con las reivindicaciones que se plantean en esta manfiestaciones, así como en la redacción del manifiesto de la convocatoria y en los carteles utilizados para las mismas. Desde Csif denuncian que los tres convocantes han dejado de lado las reinvindicaciones de los sanitarios y denuncian que en el manifiesto "no vienen recogidas de forma preeminente" las principales demandas del personal sanitario y que eran precisamente el eje de sus protestas.

A esto se suma el hecho de que a Csif lo hayan dejado fuera de las manifestaciones convocadas en varias provincias, a pesar de que forman parte de la Mesa Sectorial de la Sanidad, el principal foro de negociación de los empleados públicos. Una queja que también hace Satse, sindicato profesional de la Enfermería y que es mayoritario en el SAS. "Sólo se nos ha permitido aparecer como convocantes en cuatro provincias, excluyéndonos de las otras sin justificación clara".

Hay un dato a tener en cuenta. Este miércoles el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se va a reunir con el Consejo Andaluz de Enfermería en el Palacio de San Telmo y la salida de Satse se produce justo horas antes de este encuentro. Fuentes del Gobierno andaluz explican a este diario que la salida de estos sindicatos de la manifestación también tiene que ver con la "senda de diálogo" iniciada por el nuevo equipo de la Consejería de Sanidad.

CSIF ha enfatizado que su "no presencia" en la concentración "no menoscaba ni un ápice el compromiso absoluto con una sanidad pública de calidad". Por ello, "seguiremos defendiendo en las mesas de negociación y en las calles cuando sea necesario aspectos que consideramos esenciales para los profesionales de la misma en Andalucía, como el desarrollo de una carrera Pprofesional más justa, la mejora de las condiciones laborales en todos los ámbitos de la sanidad y la consecución de una bolsa de empleo más eficiente en el SAS, unido a una política de contratación más justa".

Satse, por su parte, considera que la defensa de la sanidad pública andaluza exige "unidad, coherencia y respeto" por el trabajo de todas las entidades implicadas. En su opinión, "carece de sentido fragmentar unas movilizaciones que debería ser colectiva y representativa de todos los sectores, y no limitarse a unos pocos". Pese a esta decisión, Satse ha reafirmado su compromiso "inquebrantable" con la sanidad pública, con los profesionales que la sustentan y con la ciudadanía a la que sirve.

El manfiesto que llama a la movilización recoge, entre otras cosas que "el Gobierno andaluz responde con el cese sucesivo de hasta tres consejeros" y, ahora, el nuevo, pretende atajar la situación con planes de choque que nacen fallidos. El Gobierno actual carece de ideas para solucionar la sanidad pública, y, cada vez con mayor claridad, se observa que su intención principal es fomentar el desarrollo del sector sanitario privado, y dar lugar a una sanidad para los más ricos y otra, deteriorada, para la mayoría de la población".