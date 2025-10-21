El SAS reconoce una incidencia técnica "que impide acceder temporalmente a imágenes e informes" de los cribados en sus plataformas
Desde la Junta se asegura que "en ningún caso esta incidencia informática supone ni el borrado ni la pérdida de ninguna prueba, informe o historial clínico", como denuncia la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla
Amama denuncia el "borrado de historiales médicos" en el SAS y la Junta niega cualquier manipulación
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha admitido este martes por la tarde que "debido a un importante incremento en el acceso de usuarios a la aplicación ClicSalud+ en momentos puntuales se ha producido una incidencia técnica que impide acceder temporalmente a imágenes e informes".
El comunicado del SAS responde así al escrito que la presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, ha presentado ante la Fiscalía para denunciar el supuesto borrado de historiales médicos relacionados con mamografías y ecografías de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud.
Este supuesto borrado ha sido detectado desde hace un par de semanas por mujeres que han acudido a la asociación sevillana tras los problemas detectados en el programa de cribado del cáncer de mama. Según Claverol, algunas pruebas como mamografías o ecografías habrían desaparecido de plataformas digitales como ClicSalud o Diraya, y también se habría detectado el cambio de determinadas nomenclaturas sobre los diagnósticos en algunas de ellas.
No obstante, desde la Junta se insiste en que "en ningún caso esta incidencia informática supone ni el borrado ni la pérdida de ninguna prueba, informe o historial clínico". Por ello, el comunicado del SAS destaca que "una vez que el servicio esté completamente restablecido, los usuarios que hayan tenido limitado su acceso podrán consultar, descargar y acceder a dicha información". Asimismo, el SAS lamenta "las molestias que esta caída informática haya podido causar y trabajamos para recuperar la completa normalidad del servicio lo antes posible".
Tras conocer la denuncia presentada por Amama, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, respondió horas después negando "rotundamente" que se haya borrado o manipulado información en el sistema sanitario público andaluz. "En ningún caso se ha eliminado ninguna prueba ni historia clínica por parte del SAS", afirmó. "Le pedimos a Amama que deje de lanzar infundios que desprestigian a los profesionales del sistema público. Respetamos su decisión de acudir a la Fiscalía y colaboraremos al cien por cien en un ejercicio de transparencia total", añade.
El consejero de Sanidad ha asegurado que respeta, en cualquier caso, la decisión de Amama de acudir a la Fiscalía, con la que se colaborará "al cien por cien", en un ejercicio de "transparencia total para esclarecer cualquier situación".
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Endesa
Contenido ofrecido por Endesa
CONTENIDO PATROCINADO