La contratación de seguros de salud privados se ha duplicado en Andalucía en seis años

La joya de la corona, la sanidad pública, parece haberse oxidado. Algo tendrán que ver las listas de espera. En junio había más de 200.000 pacientes pendientes de una operación y cerca de 450.000 esperando más de dos meses a una llamada para la primera consulta. Estos números, recogidos en el informe semestral de la Junta de Andalucía, acarrean consecuencias. La percepción de los ciudadanos, cuyas opiniones se recogen trimestralmente en el barómetro andaluz del Centra, es que la sanidad se ha convertido en el problema que más les afecta personalmente. Esta percepción tiene una consecuencia tangible: los andaluces que han contratado un seguro de salud se han duplicado en los últimos seis años.

En la opinión, también en los hechos, el cambio resulta notable. En junio de 2019, la sanidad se percibía como el problema que más afectaba al 10% de los andaluces; en la encuesta de septiembre, aún sin los efectos de los errores en los cribados del cáncer de mama, el 22% de los andaluces, el doble de los encuestados, afirmó que la salud era su problema más acuciante. Estas impresiones conllevan hechos materiales: el porcentaje de las personas con un seguro privado ha pasado del 8% en 2018 al 19% en 2024, según recoge el barómetro sanitario nacional del pasado año. Los seguros privados de las empresas han pasado en ese mismo periodo del 2% al 8%.

El Ministerio de Sanidad hizo público hace dos semanas un informe que analiza varios parámetros relacionados con la prestación en el Sistema Nacional de Salud, comparando el comportamiento de las comunidades autónomas. El análisis abarca el periodo que va desde 2018 a 2024 y está fundamentado, entre otras bases de datos, en los barómetros de opinión nacionales que se publican anualmente. La realidad de Andalucía se asemeja a la del resto de las regiones, aunque la participación de la prestación privada, inferior todavía a la media española en la mayoría de los indicadores, ha registrado un aumento más alto que el promedio nacional.

Con matices, la población sigue mostrando confianza en el sistema público de salud. Esa confianza sigue siendo significativa a la hora de acudir al médico de cabecera y en la resolución de las urgencias. La diferencia es aún mayor en los procesos más complejos y costosos, como los problemas de salud de los neonatos o los trasplantes. Son dos de las conclusiones del informe del Ministerio de Sanidad.

Este estudio, que lleva por título Evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España, incluye un argumentario basado en una docena de estudios académicos nacionales e internacionales que comparan los servicios sanitarios de diferentes países y de las comunidades autónomas. Los modelos de gestión pública –resuelve el informe– ofrecen “unos mejores resultados” en la salud de la población desde varias perspectivas: la equidad, la “mayor cobertura” para los colectivos vulnerables, unas “mejores condiciones de trabajo” de los sanitarios –“que redunda en una mayor calidad asistencial”– y el “uso más eficiente de los recursos públicos”.

El 44% de la población se niega a esperar al médico especialista público

Si bien Cataluña, Madrid y Baleares han sido históricamente las regiones más propensas a recurrir a la sanidad privada, la diferencia con el resto de las comunidades autónomas se acorta año tras año. Andalucía es un ejemplo.

El reciente informe del Ministerio de Sanidad, basado en los datos de los barómetros nacionales, recoge un análisis del uso de la sanidad púbica y privada entre las comunidades autónomas. El aumento de los servicios de la salud privada es un hecho en todas las regiones y Andalucía figura como una de las destacadas. El porcentaje de andaluces encuestados que acudieron a un centro privado en 2024 para un ingreso hospitalario fue del 34%, una proporción que sextuplica al 5% de 2018. Este servicio privado, el del ingreso, es el que más se ha incrementado en los tiempos recientes.

Destaca igualmente la subida experimentada en la prestación médica de los centros de salud y ambulatorios privados. En los seis años que van desde 2018 a 2024, los andaluces que recurrieron a la atención primaria privada ha crecido del 10% al 30%, esto es, el triple.

La cifra de la prestación de la atención urgente de las compañías se ha elevado más del doble –desde el 9% de 2018 al 23% del pasado año–, mientras que la atención de los médicos especialistas privados ha alcanzado el 44% en 2024 –era del 23% en 2028–, que es el servicio privado más usado por la población. Que cuatro de cada diez andaluces opten por este recurso privado, concluye el informe ministerial, es reflejo del problema de las listas de espera en el sistema público de salud.

