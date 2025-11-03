Podemos reta a IU a elegirles como aliados en Andalucía "ante el fracaso de Sumar"

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha retado a IU a escoger en los futuros comicios autonómicos que tendrán lugar en Andalucía o en Castilla y León, entre configurar alianzas electorales con Podemos u optar por mantener el "experimento" de Sumar, que ha tildado de "fracaso" y que a su juicio ha sido perjudicial para la izquierda alternativa al PSOE. Así lo ha trasladado al valorar los motivos por los que se mantiene una confluencia electoral con IU en Extremadura, de cara al adelanto electoral del 21 de diciembre, pero no ocurre lo mismo en Andalucía y Castilla y León.

Hay que recordar que en Andalucía, Sumar ha elegido a la diputada Esperanza Gómez como cabeza de cartel y junto con IU han registrado el partido Por Andalucía, en lo que se interpreta como un intento por concurrir conjuntamente a las próximas autonómicas. Los de Maíllo, junto con Podemos, están en pleno proceso de elección de su plancha electoral, aunque estos últimos no han sido invitados a participar en esa posible plataforma conjunta.

Podemos ha querido dejar claro que en esos territorios el problema es que Sumar entra en la ecuación de IU en materia de alianzas y que ante ello es incompatible la presencia de Podemos. En consecuencia, ha exhortado a la formación de Maíllo a tener que elegir sus aliados y descarta un frente amplio que incluya a Sumar. "Si IU en Castilla y León y en Andalucía quiere trabajar codo con codo con Podemos para poner a la izquierda en pie, podremos llegar a acuerdos; o si quiere continuar con el proyecto Sumar, que yo creo que se ha demostrado que es un fracaso total y que ha perjudicado muchísimo a la izquierda de este país. Yo creo que llega el momento en el que tiene que elegir y tomar una decisión".

De hecho, Fernández ha criticado que ahí donde está presente Sumar, como en el caso del Gobierno central, la postura es de subordinación al PSOE y la deriva es que los votos de la izquierda alternativa solo han servido para políticas conservadoras.

Modelo extremeño

En contraposición, el dirigente morado ha reivindicado que Unidas por Extremadura es una coalición que pone a la "izquierda alternativa en pie", ha tenido buen funcionamiento y resultados en los muchos años en los que lleva en marcha y puede ser la alternativa para desbancar al PP, al augurar que el PSOE no será capaz de ello porque su candidato, Miguel Ángel Gallardo, está procesado.

Aparte, ha defendido que esta confluencia entre Podemos y IU a nivel extremeño evoca el antiguo espacio Unidas Podemos, la alianza estatal que forjaron Podemos e IU antes de la irrupción de Sumar y que, según ha resaltado, logró importantes hitos para el espacio de la izquierda alternativa. También ha informado que en Extremadura habrá una consulta exprés a los militantes del partido para refrendar si concurren junto a IU en estos comicios, que se desplegará del 6 al 10 de este mes por la premura a la que obliga el adelanto electoral y la necesidad de registrar en plazo coaliciones electorales.