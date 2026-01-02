El PSOE-A asegura que Montero imprimirá "acento andaluz" a los Presupuestos y financiación autonómica

El (PSOE-A) ha puesto de manifiesto la relevancia de la figura de María Jesús Montero en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año y el futuro modelo de financiación autonómica. La vicesecretaria general del partido en Andalucía, María Márquez, ha asegurado que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, quien también ostenta la secretaría general del PSOE-A, garantizará una perspectiva andaluza en estos cruciales documentos económicos. Esta circunstancia, según Márquez, debe infundir una "tranquilidad" significativa a los ciudadanos de la comunidad autónoma, dada la profunda conexión de Montero con las necesidades regionales.

La número dos de los socialistas andaluces ha enfatizado la trascendencia de ambos proyectos que actualmente se gestan en el Ministerio de Hacienda. La dirigente socialista subrayó que el debate sobre el modelo de financiación autonómica, una cuestión que lleva más de una década sin renovarse, no es un asunto menor. En este contexto, la presencia de una figura como Montero al frente de su diseño, con su conocimiento intrínseco de Andalucía, se presenta como un factor clave para la equidad territorial. También aclaró que el "acento andaluz" al que se refiere va más allá de la mera forma de hablar de la ministra, a quien, lamentó, "siguen criticando por eso". Se trata, en realidad, de la "visión que tiene de las necesidades de financiación de una tierra como la nuestra".

Márquez defendió con vehemencia que la vicepresidenta primera del Gobierno, y candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones andaluzas, posee un conocimiento exhaustivo de los "problemas estructurales" que afectan a los andaluces. Su capacidad para identificar "cómo podemos converger" y "mejorar nuestra posición respecto al conjunto del país" la convierte, a juicio de la vicesecretaria, en una garantía de sosiego para la región. La "tranquilidad de tenerla a ella haciendo este trabajo" es, para el PSOE-A, un activo innegable. Además, Márquez destacó que "el mejor aval de María Jesús Montero es su gestión con lo concreto y con lo general", resaltando que, a lo largo de su trayectoria política, "siempre ha tenido en el centro de su acción política Andalucía, los intereses" de esta comunidad.

Márquez aprovechó la ocasión para rebatir las reiteradas acusaciones del Partido Popular. Recordó las ocasiones en que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, ha afirmado que "María Jesús Montero beneficia a los catalanes frente a los andaluces". La vicesecretaria general calificó estas afirmaciones de "mentira", una falsedad que, según ella, "se ha terminado demostrando siempre". Esta línea argumental busca deslegitimar las críticas de la oposición, presentando la gestión de Montero como consistentemente beneficiosa para Andalucía. La narrativa del PSOE-A se centra en la defensa de la lealtad de Montero hacia su tierra natal, a pesar de las presiones y acusaciones políticas.

La representante socialista insistió en que "todas las decisiones que ha habido que tomar respecto a la financiación" y que "ha tomado María Jesús Montero han terminado beneficiando a Andalucía". Esta afirmación contrasta directamente con las críticas del PP-A, sugiriendo que "se ha demostrado que Moreno Bonilla mentía". Márquez acusó al presidente andaluz de "poner palos en las ruedas de manera interesada para hacer daño desde la mentira", en lugar de colaborar. La vicesecretaria general advirtió sobre las consecuencias de la estrategia del "y tú más" en la política, señalando que "la gente penaliza en política" este tipo de confrontación. Concluyó que "la gente está muy cansada" de los "rifirrafes políticos" y que lo que realmente buscan los ciudadanos son "soluciones a sus problemas". Este enfoque subraya la necesidad de un diálogo constructivo y la búsqueda de consensos en lugar de la polarización.